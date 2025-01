NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Konsumgüterbranche unter anderem auf die letzten Ereignisse im vergangenen Jahr und gab Indikationen für ihre Erwartungen an die Zahlen zum Schlussquartal 2024. Mit Blick auf den Nahrungsmittelhersteller Unilever erinnerte sie daran, dass dieser den Verkauf der Lebensmittelmarken Unox und Zwan bekannt gegeben hatte. Die Zwanenberg Food Group habe ein verbindliches Angebot abgegeben./ck/menVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 12:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 12:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B10RZP78