MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Dreikönigstreffen:

"FDP-Generalsekretär Marco Buschmann meinte es beim Dreikönigstreffen seiner gebeutelten Partei natürlich kämpferisch, als er zu einer "phänomenalen Aufholjagd" aufrief. Man kann seine Worte aber auch so deuten: Sogar er braucht Wundergläubigkeit, wenn er an den Wiedereinzug der FDP in den Bundestag oder erst recht in die nächste Regierung denkt."/yyzz/DP/he