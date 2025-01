Zwischen Januar und Oktober 2024 exportierte Peru 565.877 Tonnen Avocados im Wert von über 1,2 Milliarden USD und verzeichnete damit in den letzten 5 Jahren ein andauerndes Wachstum von 2,7 % in der Menge und 6,8 % im Wert, berichtet Agraria.pe. Bildquelle: Pixabay Die Region La Libertad ist mit 32 % der Gesamtmenge führend in Perus Produktion. Dies geht aus Daten des...

