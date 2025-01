WIESBADEN (ots) -Mit Aktionen wie dem Dry January (trockener Januar) oder dem Veganuary (veganer Januar) hat der Konsum von Alkohol und Fleisch im Januar über die letzten Jahre spürbar abgenommen. Das zeigt sich auch im Einkaufsverhalten vieler Menschen an den Kassen großer Supermarktketten. Im Januar 2024 wurde 49,7 % weniger Alkohol gekauft als im Dezember 2023, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Scannerdaten aus dem Lebensmitteleinzelhandel mitteilt. Der Absatz von Fleisch ging im selben Zeitraum um 29,4 % zurück. Gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2023 fiel der Absatz von Alkohol im Januar 2024 um 32,0 % geringer aus, der Absatz von Fleisch war 12,5 % niedriger als im Jahresschnitt 2023.Nach der Völlerei in der Advents- und Weihnachtszeit treten viele Menschen beim Konsum von Süßem zum Start ins neue Jahr offenbar noch stärker auf die Bremse: Im Januar 2024 wurden weniger als halb so viele Süßigkeiten wie Schokolade oder Kekse gekauft als im Dezember 2023 (-59,6 %). Zum Vergleich: Gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2023 ging der Absatz von Süßigkeiten im Januar 2024 um 42,5 % zurück.Dass im Januar viele auf Alkohol, Süßigkeiten oder Fleisch verzichten, ist ein relativ stabiles Muster im Konsumverhalten, das sich in den letzten Jahren weiter verstärkt hat. So war der Einbruch des entsprechenden Konsums bereits im Januar 2023 und im Januar 2022 deutlich ausgefallen. Zum Jahresbeginn 2024 zeigte er sich jedoch noch stärker als in den beiden Jahren zuvor. Zum Vergleich: Zum Jahresbeginn 2023 waren 46,9 % weniger Alkohol, 26,1 % weniger Fleisch und 52,7 % weniger Süßigkeiten gekauft worden als im Dezember davor.Januar der absatzschwächste Monat bei Alkohol, Süßigkeiten und Fleisch, Dezember der absatzstärkste MonatMit dem Advent, Weihnachten und Silvester sowie den dazugehörigen Feierlichkeiten und Familienfesten ist der Dezember traditionell der Monat mit dem höchsten Absatz an Alkohol, Süßigkeiten und Fleisch: Im Dezember 2023 verkauften Supermärkte 24,0 % mehr Fleisch, 35,3 % mehr Alkohol und 42,4 % mehr Süßigkeiten als im Jahresdurchschnitt 2023. Demgegenüber war der Januar 2023 der absatzschwächste Monat des Jahres 2023: Der Absatz von Fleisch lag 12,5 % unter dem Jahresschnitt, der von Alkohol 26,8 % und der von Süßigkeiten 34,8 %.Neben Neujahrsvorsätzen können auch andere Faktoren wie Kalendereffekte oder saisonale Schwankungen durch das Ausbleiben feierlicher Anlässe sowie die Entwicklung der Verbraucherpreise beim Absatz im Lebensmitteleinzelhandel eine Rolle spielen.Methodische Hinweise:Die Absatzangaben basieren auf neuen Datenquellen und Methoden. Ausgewertet wurden digitale Transaktionsdaten, sogenannte Scannerdaten. Die zugrunde liegenden Daten basieren auf einer Vielzahl an Filialen von verschiedenen Lebensmitteleinzelhändlern aus ganz Deutschland. Scannerdaten zum Absatz im Lebensmitteleinzelhandel können auf Monatsbasis und auf Wochenbasis ausgewertet werden. Auswertungen dieser Art haben experimentellen Charakter und sind Teil eines Projekts im Bereich "EXSTAT", mit dem das Statistische Bundesamt neue Datenquellen und Methoden erprobt. Detaillierte methodische Hinweise erhalten Sie in der Methodenbeschreibung.Die Absatzindizes für Fleisch, Alkohol und Süßigkeiten sind Aggregate von Warengruppen, gegliedert nach der Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs (COICOP: Classification of Individual Consumption by Purpose). Sie umfassen folgende Warengruppen:Fleisch: Rind- und Kalbfleisch, Schweinefleisch, Lammfleisch, Geflügelfleisch, Innereien, Wildfleisch, Wurst und andere FleischwarenAlkohol: Liköre, Spirituosen, Wein und BierSüßigkeiten: Schokoladentafeln, Riegel oder andere Erzeugnisse aus Schokolade, Pralinen, Bonbons, Kaugummi, Fruchtgummis oder ähnliches, Speiseeis, Kekse, Muffins, Waffeln oder andere DauerbackwarenWeitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse zu Absatzentwicklungen von Warengruppen im Lebensmitteleinzelhandel auf der Basis von Scannerdaten finden Sie auf der Destatis-Website unter destatis.de/scandat.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Konjunktur des Handels und der Dienstleistungen,Telefon: +49 611 75 4814,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5943816