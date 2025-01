Münster (ots) -2024 war das erfolgreichste Jahr für die WestLotto-Tipper. Erstmals wurde die Grenze von mehr als 50 Millionengewinnen überschritten. Das ist bisher einmalig für Nordrhein-Westfalen. 276 Gewinne im sechs- bis achtstelligen Bereich wurden ausgezahlt. Die Gesamtgewinnsumme des vergangenen Jahres beläuft sich auf über 927 Millionen Euro.57 MillionengewinneIn 2024 machte WestLotto 57 Spielteilnehmer zu Millionären. Das gab es noch nie! Erstmals in der fast 70-jährigen Geschichte des größten deutschen Lotterie-Unternehmens konnte die Grenze von 50 Millionengewinnen überschritten werden. Das sind im Schnitt fast fünf Millionäre pro Monat oder mehr als ein Millionengewinn pro Woche. Der bisherige Rekord von NRW-Millionären in einem Kalenderjahr stammt aus dem Jahr 2022 und lag bei 45.Die Millionengewinne des vergangenen Jahres verteilen sich wie folgt auf die einzelnen staatlichen Lotterien, die WestLotto anbietet:2024LOTTO 6aus49 23Eurojackpot 22MillionenKracher 6Spiel 77 4Sofortlotterien 2Zeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember 2024In den vergangenen zehn Jahren (1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2024) gab es insgesamt 319 WestLotto-Millionäre.Eurojackpot überragt 2024Unter den Top 5 der NRW-Spitzengewinne 2024 werden die ersten vier Plätze von Treffern bei Eurojackpot belegt: Den höchsten Gewinn räumte 2024 ein Internetauftrag ab: Im Juli wurden 98.183.614,80 Euro ausgezahlt.Knapp dahinter rangiert auf dem zweiten Platz ein Spielauftrag aus einer WestLotto-Annahmestelle. Im August freute sich eine Person über 92.511.126,90 Euro für ihre Eurojackpot-Teilnahme.Den dritten und vierten Platz teilen sich zwei Eurojackpot-Tipps aus dem April und Dezember. Zu diesen Zeitpunkten wurde jeweils der maximal mögliche 120-Millionen-Jackpot bei Eurojackpot getroffen. Am 23. April gingen jeweils 60 Millionen Euro an zwei Tipper aus NRW und Slowenien. Am Nikolaustag (6. Dezember) waren es sogar zwei deutsche Spielteilnehmer aus NRW und Rheinland-Pfalz, die sich über die gleiche Summe freuten.Der höchste NRW-Einzelgewinn bei LOTTO 6aus49 schaffte es ebenfalls unter die Top 5. Seit Mitte November gibt es einen neuen Multi-Millionär im Münsterland, dem 19.713.015,70 Euro ausgezahlt wurden.Sechste Auflage des MillionenKrachersZum inzwischen sechsten Mal gab es Ende vergangenen Jahres den MillionenKracher. Diese Lotterie bietet bei WestLotto die höchste Gewinnchance auf eine Million Euro (1:250.000). 2024 wurde die Auflage der Lose erneut erhöht - und zwar auf 1,5 Millionen Stück (2023 waren es noch 1,25 Millionen). Und auch dieses Mal sind alle Lose verkauft worden. Daher wurden bei der Ziehung an Silvester (31. Dezember) erstmals sechs Millionäre ermittelt. Die Gewinne gingen in die Region Köln (2 x), sowie die Kreise Wesel, Viersen, Mettmann und Herford.Eurojackpot mit den meisten HochgewinnenNeben den zahlreichen Millionären gratulierte WestLotto in den zurückliegenden zwölf Monaten insgesamt 219 Tippern, die Summen zwischen 100.000 und 999.999 Euro gewonnen haben. Im Schnitt freut sich jeden zweiten Tag ein Spielteilnehmer in Nordrhein-Westfalen über einen Betrag in dieser Größenordnung.Für die meisten Hochgewinne in NRW sorgte - wie im Vorjahr - die europäische Lotterie Eurojackpot. Hier freuten sich 107 Tipper über sechsstellige Gewinne oder mehr. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Positionen zwei und drei lieferten sich lange Zeit LOTTO 6aus49 und die Zusatzlotterie SUPER 6. Am Ende waren es 63 WestLotto-Kunden, die bei der SUPER 6 einen Hochgewinn erhielten. Dahinter folgt LOTTO 6aus49 mit 54 Gewinnern an dritter Stelle. Bei der GlücksSpirale gab es elf, bei der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" zwei Gewinne im sechsstelligen Bereich. Die Zusatzlotterie Spiel 77 zählt sieben Hochgewinne. Hinzu kommen acht Tipper bei TOTO. Davon entfallen sechs auf die TOTO 13er Ergebniswette. Zwei weitere Treffer gab es bei der TOTO 6aus45 Auswahlwette. Auch die Sofortlotterien mit ihren Rubbellosen erfreuten sich 2024 erneut sehr großer Beliebtheit. Hier gab es sechs Hochgewinne. Besonders hervorzuheben ist die Ausbeute bei der Lotterie KENO. Wurden 2023 zwei Hochgewinne ermittelt, sind es im zurückliegenden Jahr zwölf.Regionale SchwerpunkteWas die geografische Verteilung der Hochgewinne in Nordrhein-Westfalen betrifft, bleibt das Ruhrgebiet, wie in den Vorjahren, unangefochten die Nummer 1. Dort freuten sich 63 Spielteilnehmer über einen mindestens sechsstelligen Gewinn. Mit auf das Siegertreppchen schafften es zudem das Rheinland (Gebiet von Düsseldorf bis Bonn) mit 52 und Ostwestfalen mit 25 Hochgewinnen.Auf Kreis- und der Ebene der kreisfreien Städte führt der Raum Köln mit 21 Hochgewinnen die Spitzengruppe an. Auf den weiteren Plätzen folgen der Rhein-Sieg-Kreis mit 14 sowie Dortmund mit elf Hochgewinnen.Ausgezahlte GewinnsummeBeeindruckend ist erneut die Gesamtgewinnsumme, die WestLotto über alle Produkte und Gewinnklassen hinweg an seine Spielteilnehmer ausgeschüttet hat: Waren es 2023 rund 886 Millionen Euro an etwa 48,7 Millionen Gewinner, liegt der Wert für das Jahr 2024 bei über 927 Millionen Euro, die an über 49 Millionen Gewinner ausgezahlt wurden. Das bedeutet, dass im Durchschnitt jeder Bürger in Nordrhein-Westfalen rund drei Mal pro Jahr bei WestLotto einen Gewinn erzielte.Die Welt des Glücks ist auch 2025 nahDer Weg in eine WestLotto-Annahmestelle ist meistens nicht weit. Rund 3.000 gibt es aktuell in Nordrhein-Westfalen. 