7. Januar 2025 - Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSXV: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ - gibt bekannt, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit dem geplanten Abschluss der Ausgliederung der Urananlagen, der Namensänderung, der Konsolidierung und des SXG Scheme of Arrangement von der TSX Venture Exchange (die "Börse") darüber informiert wurde, dass der Handel mit den Aktien des Unternehmens bei Börseneröffnung am Freitag, dem 10. Januar 2025, ausgesetzt wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Aktien des Unternehmens bis zur Markteröffnung am Mittwoch, dem 15. Januar 2025, nicht gehandelt werden.

SUA Holdings Limited - Ausgliederung von Uran-Vermögenswerten mittels eines Arrangement-Plans (das "Arrangement")

Es wird erwartet, dass das Unternehmen mit Wirkung ab 12:01 Uhr (Vancouver-Zeit) (der "Zeitpunkt des Inkrafttretens") am Freitag, dem 10. Januar 2025 (der "Zeitpunkt des Inkrafttretens") die Verteilung von 100 % der von ihm gehaltenen SUA-Stammaktien (die "SUA-Aktien") an die Aktionäre des Unternehmens auf einer anteiligen Basis abschließen wird. Gemäß dem Arrangement haben die Inhaber von Stammaktien des Unternehmens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens unter anderem das Recht, eine SUA-Aktie für jede von Mawson gehaltene Stammaktie (eine "Mawson-Aktie") zu erhalten. Infolgedessen werden die Mawson-Aktionäre am Tag des Inkrafttretens weiterhin ihre Mawson-Aktien halten und auch Aktionäre von SUA werden, und SUA wird aufhören, eine Tochtergesellschaft von Mawson zu sein. Nach Abschluss des Arrangements wird SUA zu einem meldepflichtigen Emittenten in British Columbia, Alberta und Ontario. Das Management von SUA beabsichtigt derzeit nicht, die Notierung der SUA-Aktien an einer anerkannten Börse zu beantragen. Die Geschäftsleitung der SUA wird alle Optionen der SUA prüfen und die beste Vorgehensweise für die SUA festlegen, falls Gesetzesänderungen in Schweden zur Aufhebung des Moratoriums für den Uranabbau führen sollten. Es kann nicht zugesichert werden, ob oder wann die SUA-Aktien zum Handel an einer Börse zugelassen werden. Die erforderlichen Steuererklärungen werden eingereicht, so dass die SUA für die kanadische Einkommenssteuer als öffentliches Unternehmen gilt und die SUA-Aktien somit für alle registrierten Konten eine zulässige Anlage darstellen.

Konsolidierung der Stammaktien und Namensänderung

Unmittelbar nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, am Tag des Inkrafttretens, wird das Unternehmen voraussichtlich auch eine Aktienkonsolidierung der Mawson-Aktien auf der Grundlage von einer (1) Nach-Konsolidierungs-Aktie (eine "konsolidierte Aktie") für je 3,1694 Vor-Konsolidierungs-Mawson-Aktien (die "Konsolidierung") vornehmen. Im Rahmen der Konsolidierung werden keine Bruchteile von konsolidierten Aktien ausgegeben, und jeder Bruchteil einer Stammaktie, der andernfalls ausgegeben worden wäre, wird auf die nächste ganze Zahl abgerundet, ohne dass eine Entschädigung oder Zahlung an die Aktionäre erfolgt. Infolgedessen werden 306.138.320 emittierten und ausstehenden Mawson-Aktien vor der Konsolidierung voraussichtlich auf 96.590.910 Mawson-Aktien reduziert, vorbehaltlich der Rundung, und die ausstehenden Aktienoptionen werden ebenfalls entsprechend angepasst. Mawson hat keine Warrants im Umlauf.

In Verbindung mit dem Abschluss des SXG Scheme of Arrangement wird Mawson seinen Namen (die "Namensänderung") in Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ändern und seine Notierung an der TSX Venture Exchange (die "Börse") unter dem neuen Tickersymbol "SXGC" beibehalten.

Es wird erwartet, dass der Handel der konsolidierten Aktien an der Börse unter dem neuen Namen Southern Cross Gold Consolidated Ltd. und dem neuen Tickersymbol "SXGC" bei der Markteröffnung am Mittwoch, dem 15. Januar 2025, aufgenommen wird. Die neue CUSIP-Nummer, die den Mawson-Aktien nach der Namensänderung und Konsolidierung zugewiesen wird, lautet 842685109 und die ISIN CA8426851090.

Übermittlungsbriefe

Eine Kopie des Übermittlungsschreibens in Bezug auf das Arrangement und die Konsolidierung wird im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter veröffentlicht und kann auch auf der Website des Unternehmens unter annual general and special meeting" heruntergeladen werden.

Um SUA-Aktien und konsolidierte Aktien unter dem neuen Namen Southern Cross Gold Consolidated Limited zu erhalten:

- Begünstigte Aktionäre (Aktionäre, die Mawson-Aktien über einen Makler, eine Bank oder ein anderes Finanzinstitut halten) müssen nichts unternehmen, um die SUA-Aktien oder Southern Cross Gold Consolidated-Aktien, auf die sie Anspruch haben, zu erhalten. Anspruchsberechtigte Aktionäre, die zum Erhalt von SUA-Aktien und Southern Cross Gold Consolidated-Aktien berechtigt sind, erhalten diese Aktien automatisch über die elektronischen Clearing-Systeme von CDS & Co. ("CDS") oder Cede & Co. ("DTC") gemäß den Praktiken des Brokers, der Bank oder des sonstigen Finanzinstituts am oder um den 15. Januar 2025.

- Eingetragene Aktionäre, die ihre Aktien direkt bei der Gesellschaft halten, müssen ihre Aktienzertifikate (oder Direct Registration Statement), die Mawson-Aktien aus der Zeit vor der Konsolidierung repräsentieren, zusammen mit einem ordnungsgemäß ausgefüllten Übermittlungsschreiben an die Register- und Transferstelle der Gesellschaft, Computershare Investor Services Inc. gemäß den Anweisungen im Übermittlungsschreiben schicken.

Southern Cross Gold Limited ("SXG") - Scheme of Arrangement

Vorbehaltlich des Abschlusses des SXG-Programms werden am oder um den 23. Januar 2025 drei derzeitige Mitglieder des Board of Directors des Unternehmens (das "Mawson Board") durch Tom Eadie, David Henstridge und Georgina Carnegie ersetzt, die jeweils ein derzeitiges Director von SXG sind. Michael Hudson, derzeit geschäftsführender Direktor von SXG und geschäftsführender Vorsitzender, Interims-CEO und Direktor von Mawson, wird im Mawson-Vorstand bleiben. Es wird außerdem vorgeschlagen, dass Herr Eadie als Non-Executive Chairman des Unternehmens und Herr Michael Hudson als President & CEO von Mawson fungieren werden. Nick Demare und Mariana Bermudez werden weiterhin als CFO bzw. Corporate Secretary von Mawson tätig sein. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung besitzt Mawson 43,8 % von SXG. Gemäß der SXG-Regelung wird Mawson die restlichen 56,2 % der SXG-Aktien erwerben, die es nicht bereits besitzt. Nach Abschluss des SXG-Programms werden die Stammaktien von SXG nicht mehr an der Australian Securities Exchange ("ASX") gehandelt und SXG wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mawson.

Wie von SXG angekündigt, sieht der Zeitplan für den Abschluss der SXG-Regelung wie folgt aus:

Veranstaltung Datum Zweite Gerichtsanhörung in Australien zur Genehmigung des SXG-Programms 14:15 PM Montag, 13. Januar 2025 (Vancouver) 9:15 AM Dienstag, 14. Januar, 2025 (Australien) Datum der Wahl Die späteste Uhrzeit und das späteste Datum, bis zu der bzw. dem die Formulare für die Anteilswahl von SXG-Aktionären, die sich für den Erhalt von Mawson-Aktien (und nicht standardmäßig für den Erhalt von Mawson-CDIs) entscheiden oder eine bereits getroffene Wahl zurückziehen möchten, beim Aktienregister eingegangen sein müssen. 12:00 Uhr Montag, 13. Januar 2025 (Vancouver) 17:00 Uhr am Dienstag, 14. Januar 2025 (Australien) Datum des Inkrafttretens Das Datum, an dem die SXG-Regelung in Kraft tritt

Einreichung der Gerichtsbeschlüsse zur Genehmigung des SXG-Programms durch SXG bei der ASIC und Einreichung der Mitteilung an die ASX

Letzter Tag des Handels mit SXG-Aktien an der ASX

Aussetzung des Handels von SXG-Aktien an der ASX ab Handelsschluss Dienstag, 14. Januar 2025 (Vancouver) Mittwoch, 15. Januar 2025 (Australien) SXG Scheme Record Date: Uhrzeit und Datum für die Bestimmung der Ansprüche auf die Scheme Consideration (für nachkonsolidierte Mawson-Aktien) 14:00 Uhr Donnerstag, 16. Januar 2025 (Vancouver) 19:00 Uhr Freitag, 17. Januar 2025 (Australien) Datum der Umsetzung Bereitstellung der Gegenleistung für die SXG-Regelung an die Teilnehmer der Regelung Donnerstag, 23. Januar 2025 (Vancouver) Freitag, 24. Januar 2025 (Australien)

Börsennotierung an der ASX

Das Unternehmen hat von der ASX die bedingte Genehmigung für eine doppelte Notierung an der ASX erhalten und zu diesem Zweck einen Prospekt bei der Australian Securities & Investments Commission ("ASIC") eingereicht. Es wird erwartet, dass das Tickersymbol des Unternehmens an der ASX (SX2") lauten wird. Der Zeitplan für den Abschluss der Börsennotierung ist nachstehend aufgeführt:

Veranstaltung Datum CDIs werden an der ASX mit aufgeschobener Abrechnung gehandelt Mittwoch, 15. Januar 2025 (Vancouver) Donnerstag, 16. Januar 2025 (Australien) Aufnahme des Handels von CDIs an der ASX auf normaler Abrechnungsbasis Montag, 27. Januar 2025 (Vancouver) Dienstag, 28. Januar 2025 (Australien)

Regulatorische Zulassungen

Das Arrangement, das SXG Scheme, die Namensänderung und die Konsolidierung müssen noch von der Börse endgültig genehmigt werden. Das SXG Scheme unterliegt ebenfalls noch der endgültigen Genehmigung des australischen Gerichts. Die ASX-Notierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die ASX.

Weitere Informationen sind den Pressemitteilungen vom 30. Juli 2024, 18. September 2024, 7. November 2024 und 13. Dezember 2024 zu entnehmen.

Keines der im Rahmen des Arrangements auszugebenden Wertpapiere wurde oder wird gemäß dem United State Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder einem anwendbaren Wertpapiergesetz eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und darf ohne eine solche Registrierung oder eine Befreiung davon weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person angeboten oder verkauft werden. Es wird davon ausgegangen, dass alle Wertpapiere, die im Rahmen des Arrangements ausgegeben werden, unter Berufung auf die in Abschnitt 3(a)(10) des U.S. Securities Act vorgesehene Befreiung von den Registrierungsanforderungen und gemäß den geltenden Befreiungen der einzelstaatlichen Wertpapiergesetze angeboten und ausgegeben werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere dar. Die Begriffe "Vereinigte Staaten" und "US-Person" sind gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act zu verstehen.

Über Mawson Gold Limited (TSXV:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt ein Portfolio historischer Uranressourcen in Schweden und hält 43,80% der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), die zwei hochgradige, historische epizonale Goldfelder in Victoria, Australien, einschließlich der aufregenden Sunday Creek Au-Sb Entdeckung, besitzt oder kontrolliert

Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)

Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % in seinem Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, das Redcastle Projekt in Victoria, Australien, sowie eine strategische 6,7 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket im Besitz von NAG in Victoria gewährt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Bruce Griffin"

Bruce Griffin, Mitglied des Sonderausschusses und unabhängiger Direktor

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin

+1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden daher davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die sich nicht auf gegenwärtige oder historische Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Aussagen, dass das Arrangement und das Programm, einschließlich der vorgeschlagenen Konsolidierung und der vorgeschlagenen Notierung der Mawson-Aktien an der ASX, zu den hierin vorgesehenen Bedingungen und im vorgesehenen Zeitrahmen oder überhaupt durchgeführt werden, der Vorteile des Arrangements und des SXG-Programms für Mawson und SXG und des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich und ohne Einschränkung der zuständigen Gerichte, Aufsichtsbehörden und der zuständigen Börsen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie "vorgeschlagen", "wird", "vorbehaltlich", "in naher Zukunft", "für den Fall", "würde", "erwarten", "bereit sein" und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische, erwartete schwedische Gesetzesänderungen in Bezug auf das derzeitige Verbot des Uranabbaus und soziale Unwägbarkeiten; der Zustand der Kapitalmärkte; die Auswirkungen auf das jeweilige Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von Mawson und SXG, die sich aus der Ankündigung des Arrangements und des SXG Scheme ergeben, und/oder das Versäumnis, die Bedingungen des SXG Scheme zu erfüllen oder das Arrangement oder das SXG Scheme zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, die Verzögerung oder das Versäumnis, die Genehmigungen des Boards, der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden oder der Gerichte zu erhalten, wo anwendbar, oder andere aufschiebende Bedingungen für den Abschluss des Arrangements und des SXG Scheme, unvorhergesehene Herausforderungen bei der Integration der Geschäfte von Mawson und SXG, das Scheitern der Realisierung der erwarteten Vorteile des Arrangements oder des SXG Scheme, andere unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass die vorgenannten Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren letztendlich unzutreffend oder irrelevant sind; und andere Risiken, die in den Dokumenten von Mawson und SXG beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den von Mawson oder SXG bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada bzw. Australien eingereichten Unterlagen, die für Mawson in Kanada unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die Unterlagen von Mawson sind auch unter www.mawsongold.com abrufbar. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77973Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77973&tr=1



