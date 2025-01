Samsung hat auf der CES verkündet, dass der Kugelroboter Ballie 2025 auf den Markt kommen soll. Was das gelbe Gerät kann - und wovon die Erfolgswahrscheinlichkeit des Projekts abhängen dürfte. Geht es nach Samsung, könnte 2025 das Jahr von Ballie werden. So heißt der Kugelroboter des südkoreanischen Konzerns, der noch in diesem Jahr in den Handel kommen soll. Das gab Samsung zum Auftakt der CES, der größten Technikmesse der USA, die auch dieses Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...