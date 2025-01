Erfurt (ots) -Was wäre, wenn man die Vergangenheit hören und die Zukunft verändern könnte? Dieser Frage geht "3Hz" (BR) nach: Der 13-jährige Felix empfängt auf seinem alten Walkman Geräusche aus der Vergangenheit. Die Serie spielt auf zwei Zeitebenen - heute und im Jahr 1989. Neben nostalgischen Ausflügen in frühere Zeiten stehen Themen wie Umweltschutz, Authentizität, Freundschaft, erste Liebe und ein dunkles Geheimnis im Fokus. KiKA zeigt die 13-teilige Mystery-Serie ab 11. Januar 2025, immer samstags um 20:00 Uhr in Doppelfolgen sowie auf kika.de und im KiKA-Player. Untertitel sind verfügbar."3Hz", benannt nach der Frequenz, auf der Protagonist Felix auf seinem Vintage-Walkman Signale aus der Vergangenheit empfangen kann, ist eine Produktion von De Mensen für VRT Ketnet (Belgien 2021). Regie führte Sander Brants, die deutsche Synchronisation ist von Level 45, Potsdam und die Redaktion liegt bei Birgitta Kaßeckert vom Bayerischen Rundfunk.Zum Inhalt: Der 13-jährige Felix (Junes Callaert) verbringt die Sommerferien mit Sammy (Arthur Hermans) und Noor (Maja Azila) an ihrem geheimen Treffpunkt, einem Schwimmteich. Ihre ruhigen Ferien enden, als Felix entdeckt, dass sein Walkman Geräusche aus dem Jahr 1989 empfängt. Die Freunde hören dadurch von einem Mord an einem gewissen Walter und beginnen zu ermitteln. Die Spur führt zu EternoFarma, einem mächtigen Pharmaunternehmen. Wie ist der Zusammenhang mit Walters Tod? Felix erfährt bald, dass auch seine eigene Mutter, Marijke (Charlotte De Decker), 1989 versucht hat, dies herauszufinden. Sie erfahren immer mehr über die Machenschaften von EternoFarma. In ihrem Umfeld stoßen sie jedoch auf Unglauben. Können sie ihre Stadt vor einer Katastrophe bewahren?Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de. Für registrierte Nutzer*innen steht eine Folge zur Preview (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/previews/index.html) bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5944286