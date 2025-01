Nova Bus, kanadische Tochter der Volvo Group, geht eine strategische Partnerschaft mit Lithion Technologies ein. Ziel ist es, dass Lithion alte Lithium-Ionen-Batterien aus Elektrobussen von Nova Bus in seiner Anlage in Saint-Bruno recycelt. Die von Lithion entwickelten Recycling-Technologien sollen ermöglichen, bis zu 98 Prozent der kritischen Mineralien, die in den Altbatterien enthalten sind, zurückzugewinnen. Dadurch will Nova Bus den Bedarf der ...

