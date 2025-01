DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Chip-Werte bauen Gewinne aus

DOW JONES--Mit einem leichten Plus ist die Wall Street am Dienstag in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index legt kurz nach der Startglocke um 0,4 Prozent auf 42.885 Punkte zu. Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite geht es um 0,4 bzw. 0,3 Prozent nach oben. Doch nach dem volatilen Verlauf zu Wochenbeginn im Zuge der Berichte über die geplanten Einfuhrzölle des designierten US-Präsidenten Donald Trump dürfte nun Zurückhaltung herrschen. Die Blicke sind auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für Dezember gerichtet. Hiervon erhoffen sich Investoren Hinweise auf den weiteren Zinspfad der US-Notenbank. Diese hatte nach der Dezember-Sitzung die Erwartungen an Zinssenkungen im laufenden Jahr deutlich gedämpft.

Die US-Notenbank kann es sich nach Aussage von Fed-Gouverneurin Lisa Cook leisten, in den kommenden Monaten bei den Zinssenkungen einen vorsichtigen Ansatz zu verfolgen, auch wenn weitere Senkungen letztendlich wahrscheinlich erforderlich sein würden.

Die Konjunkturdaten des Tages dürften eher begrenzten Einfluss haben, das Interesse richtet sich vor allem auf den ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe im Dezember. Dazu kommt die Zahl offener Stellen im November. Die vor der Startglocke veröffentlichte Handelsbilanz für November fiel im Rahmen der Erwartungen aus.

Chip-Werte legen weiter zu

Bei den Einzelwerten geht es für die Nvidia-Aktie nach den kräftigen Vortagesgewinnen weitere 1,2 Prozent nach oben. Nvidia-CEO Jensen Huang hat auf der Unterhaltungselektronikmesse CES die Fortschritte des Konzerns in den Bereichen KI, selbstfahrende Autos und Robotik dargelegt. Daneben wirken die starken Geschäftszahlen von Foxconn aus Taiwan für das vierte Quartal weiter nach. Das Unternehmen rechnet zudem mit einem deutlichen Umsatzanstieg im laufenden ersten Quartal. Dies hatte die Chipwerte weltweit nach oben geschickt. Die Papiere von Micron Technology gewinnen 4,0 Prozent, Marvell Technology rücken um 0,9 Prozent vor.

Die Microsoft-Aktie zeigt sich wenig verändert. Der Konzern will in den nächsten zwei Jahren 3 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Cloud- und KI-Infrastruktur in Indien investieren. Microsoft plant, in ihrem laufenden Geschäftsjahr per Ende Juni 2025 insgesamt 80 Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren zu investieren, wie Microsoft-Präsident Brad Smith am vergangenen Freitag in einem Blogbeitrag schrieb.

Mit Aufschlägen zeigen sich die Aktien von Impfstoffherstellern. Hintergrund dürfte die Nachricht sein, dass ein Patient in den USA an dem H5N1-Vogelgrippevirus gestorben ist. Wie die Gesundheitsbehörden mitteilten, war der Patient über 65 Jahre alt und gesundheitlich vorbelastet. Die Aktien von Biontech steigen um 2,6 Prozent und Curevac erhöhen sich um 9,5 Prozent.

Dagegen geht es für die Tesla-Aktie um 0,5 Prozent nach unten. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat rund 2,6 Millionen Tesla-Fahrzeuge wegen Unfällen bei einer autonomen Fahrfunktion ins Visier genommen.

Dollar gibt weiter nach - Ölpreise steigen leicht

Der Dollar baut seine Vortagesverluste noch etwas aus. Der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent. Der Dollar bleibt damit schwächer, auch nachdem der designierte US-Präsident Trump einen Bericht der Washington Post dementiert hat, wonach seine angedrohten Handelszölle weniger streng ausfallen könnten als zuvor geplant. Dass der Dollar die Verluste nicht aufholt, deute wahrscheinlich auf eine Anpassung der Positionierung nach der dreimonatigen Rally hin, so Chris Turner von ING. Es könnte auch die Ansicht des Marktes widerspiegeln, dass es "keinen Rauch ohne Feuer gibt und der Inhalt des Berichts der Washington Post vernünftig klang".

Für die Ölpreise geht es leicht nach oben. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 1,0 Prozent. Beide Benchmarks hatten am Montag eine seit fünf Sitzungen andauernde Gewinnserie beendet, nachdem die Auftragseingänge für US-Industriegüter im November zurückgegangen waren und die deutsche Inflation weiter über das Ziel der Europäischen Zentralbank gestiegen war. "Der Aufwärtstrend bei den Rohölpreisen scheint an Schwung zu verlieren", urteilen die ING-Analysten.

Der Goldpreis legt zu, da China seine Goldreserven den zweiten Monat in Folge aufgestockt hat. Die Feinunze erhöht sich um 1,0 Prozent auf 2.662 Dollar. Die Goldreserven der People's Bank of China seien im Dezember auf 73,3 Millionen Unzen gestiegen gegenüber 73 Millionen Unzen im November, so die Analysten von SP Angel. Die Notenbank hatte mit Käufen in den sechs Monaten bis November pausiert. Die Wiederaufnahme sei ein ermutigendes Zeichen, so die Analysten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.885,06 +0,4% 178,50 +0,8% S&P-500 5.999,34 +0,4% 23,96 +1,6% Nasdaq-Comp. 19.929,45 +0,3% 64,47 +3,2% Nasdaq-100 21.610,91 +0,2% 51,41 +2,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,27 -0,3 4,28 3,2 5 Jahre 4,43 -0,9 4,44 4,7 7 Jahre 4,53 +0,6 4,53 5,3 10 Jahre 4,64 +0,3 4,63 6,5 30 Jahre 4,86 +0,8 4,86 8,4 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:15 Mo, 17:01 % YTD EUR/USD 1,0396 +0,1% 1,0408 1,0391 +0,4% EUR/JPY 163,98 +0,1% 164,16 163,66 +0,7% EUR/CHF 0,9427 +0,3% 0,9398 0,9403 +0,5% EUR/GBP 0,8290 -0,1% 0,8295 0,8309 +0,2% USD/JPY 157,69 +0,0% 157,68 157,51 +0,2% GBP/USD 1,2542 +0,2% 1,2549 1,2506 +0,2% USD/CNH (Offshore) 7,3343 -0,2% 7,3386 7,3528 -0,0% Bitcoin BTC/USD 100.691,90 -1,4% 101.861,95 102.114,15 +6,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,28 73,56 +1,0% +0,72 +3,6% Brent/ICE 76,91 76,30 +0,8% +0,61 +2,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,48 47,21 -1,5% -0,73 -6,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.662,38 2.636,20 +1,0% +26,18 +1,5% Silber (Spot) 30,38 29,96 +1,4% +0,42 +5,2% Platin (Spot) 955,35 932,25 +2,5% +23,10 +5,3% Kupfer-Future 4,18 4,14 +1,1% +0,04 +4,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

