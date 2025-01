Ahrensburg/Las Vegas (ots) -Zusammenfassung- Swift Go 16 AI & Swift Go 14 AI: Edle Copilot+-Notebooks(1) mit eloxiertem Aluminiumgehäuse und AMD Ryzen AI 300 Series-Prozessoren. Erhältlich mit hochwertigen OLED- oder IPS-Displays.- Aspire 14 AI: AI-Notebook für budgetorientierte Nutzer mit Intel® Core Ultra-Prozessoren (Series 2), AI-Funktionen und langer Akkulaufzeit.- Acer Revo Box AI: Ultrakompakter 0,75-Liter-PC mit Intel® CoreTM Ultra-Prozessoren (Series 2).Acer stellt neue Copilot+- Notebooks der Swift- und Aspire-Serien vor. Die neuen Swift Go AI-Notebooks nutzen die Kraft der künstlichen Intelligenz mit AMD Ryzen AI 300 Series-Prozessoren. Acers AI-Portfolio wird darüber hinaus um das Aspire 14 AI als preisbewusster Einstieg in die Copilot+ Welt ergänzt. Das Aspire 14 AI setzt auf einen Intel® Core Ultra Prozessor (Series 2) und bietet lange Akkulaufzeiten. Der kompakte Revo Box AI Mini-PC bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die neuen Modelle sind mit integrierten Neural Processing Units (NPUs) ausgestattet, die speziell für AI-gestützte Workloads optimiert sind und eine verbesserte Effizienz und Leistung bieten.Acer Swift Go 16 AI und Swift Go 14 AIDie neuen Swift Go AI-Notebooks von Acer verbinden modernste Technologien mit einem flachen, leichten Design und sind ideal für Berufstätige, Studierende und preisbewusste Nutzer, die unterwegs produktiv bleiben möchten. Die neuen Swift Go 16 AI (SFG16-61/T) und Swift Go 14 AI (SFG14-64/T) sind mit AMD Ryzen AI 300 Series-Prozessoren mit "Zen 5"-Architektur ausgestattet. Die Prozessoren bieten bis zu acht Hochleistungskerne, 16 Threads und eine maximale Boost-Taktfrequenz von 5,0 GHz. Darüber hinaus unterstützt die AMD XDNA 2 NPU-Architektur bis zu 50 TOPS und verbessert mit AMD Radeon 800M-Grafik Streaming, Bildbearbeitung und mehr. Die neuen Swift Go AI-Notebooks sind effizient und zuverlässig für den ganztägigen Einsatz geeignet, mit einer Akkulaufzeit von bis zu 24,9 Stunden bei Videowiedergabe(2) und verfügen über AI-Funktionen wie Acer PurifiedVoice 2.0 und Acer UserSensing 2.0.Zusätzlich zur leistungsstarken AI-Performance bietet die neue Swift Go AI-Generation ein komplett neues, eloxiertes Aluminium-Gehäusedesign mit einem auffälligen Dual-Arrow-Design, das das charakteristische AI-Symbol auf der oberen Abdeckung ergänzt. Das edle Design der Notebooks wird durch hochwertige OLED-Displays mit bis zu 3K-Auflösung - 40,6 cm (16 Zoll) beim Swift Go 16 AI und 35,6 cm (14 Zoll) beim Swift Go 14 AI - abgerundet. Die OLED-Displays liefern mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz eine lebendige, realistische Darstellung und sind DisplayHDR TrueBlack 500 und Eyesafe 2.0-zertifiziert. Die neuen Swift Go AI-Notebooks verfügen außerdem über eine 1.440p QHD IR-Kamera, die von DTS® X: Ultra-Audio unterstützt wird, sowie ein 3-Mikrofon-Array, das bei Online-Konferenzen für erstklassige Audio- und Bildqualität sorgt.Acer Aspire 14 AI-NotebookDas Acer Aspire 14 AI (A14-52M/A14-52MT) bildet den neuen günstigen Einstieg in das Copilot+-Portfolio und ist der ideale Begleiter für einen aktiven Tag - von Unterricht über Hausaufgaben bis hin zu Unterhaltung. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden bei Videowiedergabe hält es problemlos lange Einsätze durch. Angetrieben von Intel® Core Ultra Prozessoren (Series 2) und einer integrierten NPU beschleunigt das Notebook AI-Workloads für effizienteres Arbeiten. Das 180-Grad-Scharnier ermöglicht es, das Notebook flach auf den Tisch zu legen - perfekt für gemeinsame Projekte und Zusammenarbeit. Ein robustes A- und D-Cover aus Aluminium sorgt für Schutz im Alltag. Für ein beeindruckendes visuelles Erlebnis kommt wahlweise ein 35,6 cm (14 Zoll) großes OLED-Display im 16:10-Format oder ein WUXGA-Panel² zum Einsatz.Das Aspire 14 AI verfügt über bis zu 32 GB LPDDR5X-Speicher, zwei leistungsstarke Thunderbolt 4 Type-C-Anschlüsse und HDMI 2.1, das einen 8K-Monitor unterstützt. Wi-Fi 6E sorgt für eine schnelle Internetverbindung, während Bluetooth 5.3 eine verbesserte Audioqualität und eine längere Akkulaufzeit bei neuen Bluetooth® LE Audio-Geräten ermöglicht.Integrierte AI-Funktionen in den Acer Swift Go AI und Aspire 14 AI-SerienDie neuen Aspire 14 AI, Swift Go 14 AI und Swift Go 16 AI-Notebooks sind mit der AcerSense-App ausgestattet, die per Shortcut-Taste schnell zugänglich ist. Sie ermöglicht die Auswahl von Systemnutzungsmodi, die Überwachung von Leistung und Akkustatus sowie den Zugriff auf die Acer Experience Zone, die alle KI-Funktionen von Acer bündelt. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Acer PurifiedVoice 2.0(2), das bei Videokonferenzen eine klare Audiowiedergabe gewährleistet und Umgebungsgeräusche effektiv unterdrückt. Für eine optimierte visuelle Darstellung sorgt Acer PurifiedView 2.0, das mit Features wie Blickkorrektur, Lichtanpassung und Hintergrundunschärfe für professionelle Videoanrufe sorgt.Das Aspire 14 AI bietet zusätzlich Acer Assist(3), eine personalisierte Wissensdatenbank, die ohne Internetverbindung funktioniert - ideal für den Offline-Einsatz. Die Swift Go AI-Modelle verfügen über Acer User Sensing 2.0, das mithilfe eines Näherungssensors die Daten auf dem Bildschirm schützt. Verlässt der Nutzer das Gerät, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, um die Privatsphäre zu gewährleisten.Acer Revo Box AIDie Acer Revo Box AI (RB102- LNL) ist ein vielseitiger Mini-PC für alle, die möglichst viel Leistung auf kleinstem Raum benötigen. Mit einem Volumen von nur 0,75 Liter-Volumen und einem Gewicht von gerade einmal 0,5 Kilogramm überzeugt sie durch ihr flexibles Design, das sowohl flache als auch aufrechte Positionierung ermöglicht - unterstützt durch einen integrierten Standfuß. Angetrieben von den Intel® Core Ultra Prozessoren (Series 2) liefert die Revo Box AI viel Leistung für alltägliche Aufgaben, Unterhaltung und Multitasking. In Kombination mit Intel Arc-Grafik und bis zu 32 GB LPDDR5X-Speicher bewältigt sie mühelos auch anspruchsvolle Anwendungen.Für eine schnelle und sichere Anmeldung sorgt der integrierte Fingerabdruckleser. Vielfältige Anschlüsse wie DisplayPort, HDMI 2.1, USB 4 Typ-C und zwei 2,5G-Ethernet-Anschlüsse bieten umfassende Konnektivität. Dank Wi-Fi 6E ist auch eine schnelle und zuverlässige drahtlose Verbindung garantiert. Abgerundet wird das Paket durch eine optionale kabellose Elite 19-Maus und -Tastatur, die präzises Arbeiten und komfortables Tippen ermöglichen. Die Acer Revo Box AI ist die ideale Lösung für leistungsstarkes Arbeiten und Entertainment in einem kompakten, vielseitigen Format.Acer Intelligence SpaceDie neue Acer Revo Box AI ist mit Acer Intelligence Space ausgestattet - einem zentralen Hub, der die Hardware automatisch erkennt und passende AI-Tools zur Leistungsoptimierung, Bilderzeugung und Gameplay-Verbesserung bereitstellt.Dazu gehört Acer Creator Space, das die schnelle Erstellung von AI-generierten Bildern mithilfe von Text- und Bildinput ermöglicht. Ergänzt wird der Hub durch die Acer Desktop Utilities(4), die die CPU-Leistung automatisch an die jeweilige Aktivität anpassen, um Effizienz und Performance zu maximieren.Preise und VerfügbarkeitDas Acer Swift Go 14 AI (SFG14-64) ist voraussichtlich ab Q2 verfügbar. Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.Das Acer Swift Go 16 AI (SFG16-61) ist voraussichtlich ab Q2 verfügbar. Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.Das Acer Aspire 14 AI (A14-52M) ist voraussichtlich ab März zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 999 Euro verfügbar.Preis und Verfügbarkeit der Acer Revo Box AI werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.(1) Copilot+-PC-Erfahrungen erfordern kostenlose Updates. Weitere Informationen finden Sie unter aka.ms/copilotpluspcs.(2) Die Spezifikationen können je nach Modell und Region variieren. Alle Modelle sind vorbehaltlich der Verfügbarkeit.(3) Acer Assist ist nur in englischer Sprache verfügbar.(4) Die Verfügbarkeit von Acer Desktop Utilities kann je nach Region und Modell variieren.Weiteres Bildmaterial, sämtliche Informationen und zahlreiche weitere News rund um Acer finden Sie jederzeit im Acer Newsroom!Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern auf eine Mehrfachbezeichnung verzichtet und vornehmlich die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich gleichermaßen für weibliche, männliche und diverse Personen.Pressekontakt:Julian JannsenAccount DirectorAchtung! GmbHM. acer@achtung.deKontakt Acer:Simone FritzscheSenior PR ManagerAcer Computer GmbHM Simone.Fritzsche@acer.comOriginal-Content von: Acer Computer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59180/5944517