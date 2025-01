Hamburg / Las Vegas (ots) -Der führende Anbieter für digitale Gesundheitsüberwachung, Withings gibt auf der CES die Kooperation mit myritmo bekannt. myritmo ist nun direkt in die Withings-App integriert. Damit können ab sofort Millionen Withings-Kunden in Deutschland und Frankreich mit nur einem Klick ihr EKG an die Kardiologen von myritmo senden. Und erhalten die ärztliche Einschätzung und ihren individuellen Report bereits am nächsten Werktag."Damit revolutionieren wir den Gesundheitsmarkt und sorgen für die schnellstmögliche Gewissheit, wie eine EKG-Aufzeichnung aus der Smartwatch medizinisch zu bewerten ist," freut sich Co-CEO Dr. Philip Nölling.Die Integration von Withings und myritmo ist eine bahnbrechende Entwicklung im kardiovaskulären Bereich, da Herzrhythmusstörungen, wie etwa das gefährliche Vorhofflimmern nun deutlich früher diagnostiziert werden können. Dieser neue Service ist mit allen aktuellen und zukünftigen Withings-Geräten kompatibel, die über EKG-Funktionen verfügen.Der neue Service startet zunächst in Deutschland und Frankreich und soll bald auch in weiteren Ländern erhältlich sein. Nutzer digitaler SmartDevices anderer Hersteller können auch weiterhin einfach ihr EKG per Email an cardio@myritmo.de senden und erhalten ihren individuellen CardioCheck innerhalb eines Werktages."Wir sind stolz, dass wir der medizinische Partner von Withings sind und den Withings-Nutzern helfen können, ihre Herzgesundheit besser zu verstehen", so Dr. Philip Nölling."Sofern wir Auffälligkeiten feststellen, bieten wir eine weitergehende medizinische Abklärung mit unseren Ärzten und dem myritmo System an. Damit kann jeder Withings-Kunde sicher sein, das Beste für seine Herzgesundheit getan zu haben ", erklärt der ärztliche Geschäftsführer und Co-CEO Dr. med. Stephan Kranz.Die Partnerschaft zwischen Withings und myritmo ist ein neuer Schritt in der Welt der Consumer-Geräte, um die Herzgesundheit der Menschen schnell, einfach und sicher zu verbessern.Pressekontakt:Dr. Philip Nölling, Telefon: +49 160 7115959myritmo - ein Produkt der dpv-analytics GmbH, Schloßstrasse 12, 22041 HamburgE-Mail: service@myritmo.deOriginal-Content von: dpv-analytics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160031/5944516