New York - An den US-Börsen sind die Indizes am Dienstag nach solidem Start ins Minus gedreht. Nach zuletzt zwei Gewinntagen stoppte die Rally an der Technologiebörse Nasdaq, zumal die Nvidia -Aktien nach einem frühen Rekord unter Gewinnmitnahmen litten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor zuletzt 0,85 Prozent auf 21.376 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,42 Prozent auf 5951 Zähler. Der stärker von Standardwerten geprägte Leitindex Dow ...

