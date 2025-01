KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" kommentiert die Rufe nach einem Politikwechsel im Wahlkampf:

"Demokratische Prozesse sind oft mühsam, sie sollten aber keinesfalls grundsätzlich infrage gestellt werden, auch im Wahlkampf nicht. In Österreich lässt sich gerade beobachten, wie schnell es gehen kann, dass eine in Teilen rechtsextreme Partei an die Macht gerät. Das sollte allen demokratischen Parteien hierzulande ein warnendes Beispiel sein, wenn sie lautstark propagieren, hier müsse mal alles ordentlich umgekrempelt werden. Am Ende stärkt das nur die Extremen. Und was leidet, ist die Demokratie."/yyzz/DP/men