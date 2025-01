Der Wert italienischer Lebensmittelexporte hat sich in nur einem Jahrzehnt verdoppelt, von 34 Milliarden EUR 2014 auf geschätzte fast 70 Milliarden EUR in dem Jahr 2024, was einen absoluten Rekord darstellen wird. Dies geht aus einer Analyse von Coldiretti hervor, die auf Istat-Daten basiert und eine Bilanz des vergangenen Jahres in Bezug auf die Auslandsverkäufe erstellte, die die...

