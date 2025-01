FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem bislang gelungenen Jahresauftakt könnte zur Wochenmitte etwas Ruhe einkehren am deutschen Aktienmarkt. Der Dax dürfte sich am Mittwoch nach zwei starken Börsentagen zunächst wenig bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt etwas niedriger auf 20.315 Zähler. Das Rekordhoch von Mitte Dezember bleibt aber nah: Bis zur Höchstmarke von 20.522 Zählern fehlt dem Index nur knapp ein Prozent.

Die Vorgaben aus den USA sind negativ, an der Wall Street und noch mehr an der Technologiebörse Nasdaq ging es bergab. Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management verweist auf den starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen in den USA. Am Anleihenmarkt stieg die Rendite zehnjähriger US-Papiere mit knapp 4,7 Prozent auf den höchsten Stand seit April vergangenen Jahres. "Der Anstieg ist eine deutliche Erinnerung an die sich ändernde Stimmung unter den Investoren", so Innes mit Blick auf eine sinkende Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Grund sei nicht zuletzt die hartnäckige Inflation./bek/jha/