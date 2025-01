NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 66 auf 56 Euro gesenkt. Da er mit weiter nachlassenden Beiträgen wichtiger Produkte zum Umsatz- und Margenwachstum rechne, befürchte er 2025 eine enttäuschende Geschäftsentwicklung des Lebensmittelkonzerns, begründete Analyst David Hayes in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick seine Neubewertung der Aktie. Gründe seien das China-Wassergeschäft, das Spezialnahrungsgeschäft in China sowie Teile des USA-Geschäfts mit wieder wachsender Konkurrenz durch Nestle bei bestimmten kaffeebezogenen Produkten./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2025 / 10:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 19:00 / ET

