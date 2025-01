München - Die Kraftstoffpreise an den Tankstellen in Deutschland haben Anfang Januar weiter zugelegt.Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,731 Euro und damit 3,5 Cent mehr als vor einer Woche, sagte ein Sprecher des ADAC am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Im Vergleich zum 1. Januar, ab dem der höhere CO2-Preis von 55 Euro statt 45 Euro pro Tonne gilt, legte der Benzinpreis ebenfalls zu - und zwar um 2,5 Cent.Der Dieselpreis lag dem Sprecher zufolge am Dienstag durchschnittlich bei 1,663 Euro, das waren 3,3 Cent mehr im Wochenvergleich. Und auch hier gab es einen Anstieg gegenüber dem Neujahrstag (+2,2 Cent).Der Unterschied zwischen den Kraftstoffsorten vergrößerte sich durch die jüngste Entwicklung etwas: Ein Liter Diesel kostet damit im Schnitt 6,8 Cent weniger als ein Liter E10, nach 6,6 Cent in der Vorwoche.