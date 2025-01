NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch die höchsten Stände seit drei Monaten erreicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 77,66 US-Dollar. Das waren 61 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar stieg um 79 Cent auf 75,04 Dollar.

Zeitweise erreichten der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee bei 77,89 Dollar und der für US-Öl bei 75,28 die höchsten Kurse seit vergangenen Oktober. Am Markt wurde auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA verwiesen, die für Auftrieb bei den Notierungen gesorgt habe.

In der vergangenen Woche waren die Lagerbestände an Rohöl in der größten Volkswirtschaft der Welt um vier Millionen Barrel gesunken, wie aus Daten des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) hervorgeht, die am Dienstagabend bekannt wurden. Sinkende US-Reserven sorgen in der Regel für Auftrieb bei den Ölpreisen.

Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Lagerbeständen erwartet. Diese werden am Markt stark beachtet und könnten für neue Impulse sorgen./jkr/jsl/mis