DJ DIW: Deutsche Wohnungsbaukrise bleibt trotz absehbarer Trendwende akut

DOW JONES--Deutschlands Wohnungsbaukrise bleibt trotz einer absehbarer Trendwende akut. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) erwartet, dass das reale Bauvolumen in der Bauwirtschaft in diesem Jahr das fünfte Jahr in Folge sinken, aber im kommenden Jahr 2026 eine Trendwende vollziehen dürfte. Es erwartet für 2026 einen Anstieg des preisbereinigten Bauvolumens um 2 Prozent, nach einem Rückgang von knapp 1 Prozent in diesem Jahr und fast 4 Prozent in 2024.

Der Wohnungsbau sei das Sorgenkind der deutschen Bauwirtschaft und die Krise bleibt nach Einschätzung des Instituts akut, denn selbst wenn das Bauvolumen im kommenden Jahr wieder wachsen sollte, liegt es auch dann gut 7 Prozent unter dem Spitzenwert von 2021. Im Wohnungsbau sind es laut DIW sogar 10 Prozent. Ausschlaggebend sei hier der Wohnungsneubau. Sein Volumen dürfte auch 2026 noch um rund 25 Prozent unter dem Niveau von 2021 liegen.

"Der Wohnungsbau scheint eine Talsohle erreicht zu haben. Der positive Ausblick darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die letzten Jahre eine riesige Lücke zwischen Baubedarf und Bauleistung gerissen haben", sagte DIW-Studienautor Martin Gornig.

Laut DIW schreckten viele Haushalte aufgrund der hohen Kosten vor Bauvorhaben zurück oder konnten sich diese schlichtweg nicht mehr leisten. Um die akute Wohnungsbaukrise zu bewältigen, sei ein Sofortprogramm für sozialen Wohnungsbau nötig. In diesem sollten gezielt Kommunen mit angespannten Wohnungsmärkten mehr Bundesmittel erhalten. Dafür müsse auch der rechtliche Rahmen für eine beschleunigte Umsetzung auf Bundesebene geschaffen werden, so das DIW.

Die schwache Konjunktur habe zudem den Bau von Nichtwohnhochbauten wie Fabrik- und Bürogebäuden ausgebremst. Infrastrukturmaßnahmen im Tiefbau stützten das Bauvolumen dagegen bis zuletzt.

January 08, 2025 04:40 ET (09:40 GMT)

