Auf der Technologiemesse CES in Las Vegas hat der japanische Autobauer Honda zwei Prototypen aus der künftigen 0 Series enthüllt, deren Serienversionen schon 2026 in die Produktion gehen sollen. Dabei handelt es sich um eine keilförmige Oberklassen-Limousine sowie ein mittelgroßes SUV. Genau ein Jahr ist es her, da gab Honda auf der CES mit zwei Designstudien einen ersten Ausblick auf die 0 Series, später folgten dann noch einige Infos zu den verwendeten ...

