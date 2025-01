Unterföhring (ots) -- Vom "Tipico Topspiel der Woche" aus dem Borussia-Park berichten Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff Fuss- Sky Experte Didi Hamann und Britta Hofmann melden sich am Samstag ab 14:00 Uhr mit dem "Tipico Countdown" und den Nachmittagsspielen der Bundesliga- Primetime Spezial "Es geht wieder los!" am Donnerstag um 19:00 Uhr auf Sky Sport News- Horst Heldt und Didi Hamann am Sonntag bei "Sky90"- Fans können den gesamten Fußball bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 8. Januar 2025 - Die kurze Winterpause endet bereits am kommenden Wochenende und so der erste Super Samstag auf Sky Sport Bundesliga im Jahr 2025 steht an. Am 16. Spieltag der Fußball Bundesliga gastiert der Tabellenführer FC Bayern im Topspiel am Samstagabend bei seinem historischen Angstgegner Borussia Mönchengladbach.Beide Teams absolvierten ihre Vorbereitung auf dem heimischen Vereinsgelände und verzichteten aufgrund der kurzen Unterbrechung auf ein Trainingslager. Dabei können die Münchner beim Jahresauftakt wohl wieder auf ihren Kapitän Manuel Neuer nach dessen Rippenfraktur zurückgreifen (https://sport.sky.de/fussball/artikel/manuel-neuer-und-serge-gnabry-vor-rueckkehr-gegen-borussia-moenchengladbach/13284692/33896). Voraussichtlich ebenso auf den zuletzt erkälteten Jamal Musiala sowie Serge Gnabry (Kniebeschwerden).Die Gladbacher - mit 28 Siegen schlug niemand den Rekordmeister so oft wie die Fohlenelf - wollen ihren starken Lauf aus dem Dezember fortführen und setzen dabei auf Nationalspieler Tim Kleindienst, der sich im Exklusiv-Interview mit Sky Sport (https://sport.sky.de/fussball/artikel/tim-kleindienst-ueber-sein-stuermer-duell-mit-harry-kane-im-topspiel-gegen-bayern-muenchen/13285070/34236) auch zu seinem Stürmer-Duell mit Harry Kane äußert.Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff Fuss die Zuschauer zum "Tipico Topspiel der Woche" aus dem Borussia-Park. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.Am Samstagnachmittag: FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt, Baumgart-Debüt mit UnionBereits ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer im "Tipico Countdown" auf den Bundesliga-Samstag ein. Dann empfängt u. a. der FC St. Pauli die Eintracht aus Frankfurt und der FSV Mainz 05 den VfL Bochum. Für Steffen Baumgart - ehemaliger Kapitän der Köpenicker - ist es die erste Bundesliga-Partie als Cheftrainer von Union Berlin. Die Eisernen reisen zum 1. FC Heidenheim und hoffen auf einen besseren Ausgang als im ersten Testspiel unter Baumgart, das man an dessen Geburtstag mit 1:2 gegen Ligakonkurrent Holstein Kiel verlor.Horst Heldt und Didi Hamann am Sonntag bei "Sky90"Am Sonntag um 18:00 Uhr begrüßt Patrick Wasserziehr die Zuschauer zur ersten Ausgabe im neuen Jahr von "Sky90". Dieses Mal sind u. a. Horst Heldt und Sky Experte Didi Hamann zu Gast, die über die Geschehnisse des aktuellen Spieltags diskutieren werden.Alles rund um den Spieltag bei Sky Sport"Guten Morgen Fans!", das Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News, eröffnet den Bundesliga-Samstag um 9:00 Uhr.Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Bundesliga-Programm. Am Donnerstag ab 20:00 Uhr blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge "Matchplan" genauer auf die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und FC Bayern München. Zu Gast sind dieses Mal Timo Schultz und Patrick Helmes. Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr "Deine Vorschau", in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gezeigt wird.Britta Hofmann und Mirko Slomka führen ab 16:30 Uhr durch "Dein Fußball Sonntag - Die Show". Im Verlauf der Sendung werden in "Highlights XXL" direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der Bundesliga-Sonntagsspiele gezeigt, ab 17:30 Uhr die der Partie zwischen RB Leipzig und Werder Bremen und ab 19:30 Uhr zwischen dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart.Komplettiert wird der Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von "Glanzparade - Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.Die Bundesliga und 2. Bundesliga mit Sky Stream live erlebenAlle Fußball-Übertragungen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de). Zudem stehen regelmäßig ein ausgewähltes Nachmittagsspiel der Bundesliga sowie das "Tipico Topspiel der Woche" der Bundesliga und 2. Bundesliga am Abend mit der gebuchten Zusatzoption live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Bundesliga-Topspiel präsentiert Sky Sport darüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Der 16. Bundesliga Spieltag am Wochenende bei Sky Sport:Donnerstag:19.00 Uhr: Primetime Spezial "Es geht wieder los!" auf Sky Sport News20.00 Uhr: "Matchplan" mit Borussia Mönchengladbach (Timo Schultz) - FC Bayern München (Patrick Helmes) auf Sky Sport BundesligaFreitag:21.30 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Timo Boll" auf Sky Sport Bundesliga22.30 Uhr: "Highlights XXL" mit Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen auf Sky Sport BundesligaSuper Samstag:14.00 Uhr: "Tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event15.15 Uhr: FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 215.15 Uhr: SC Freiburg - Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 315.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 415.15 Uhr: 1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 515.15 Uhr: TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 617.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 217.30 Uhr: "Tipico Topspiel der Woche" Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 321.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport BundesligaSuper Sonntag:16.30 - 20.15 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Show" auf Sky Sport Bundesliga16.45 - 17.15 Uhr: "100% Fußball" auf Sky Sport Bundesliga17.30 - 18.00 Uhr: "Highlights XXL" mit RB Leipzig - Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga18.00 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga19.30 - 20.00 Uhr: "Highlights XXL" mit FC Augsburg - VfB Stuttgart auf Sky Sport BundesligaMontag:18.30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" auf Sky Sport BundesligaÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 