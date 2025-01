Großbritannien hat Deutschland 2024 bei den E-Auto-Zulassungen überholt. Mit 381.200 rein elektrischen Pkw schob sich das Vereinigte Königreich vor die Bundesrepublik - zwar nur knapp, aber beim E-Auto-Anteil gewinnen die Briten das Duell deutlich: Im UK war 2024 jeder fünfte neue Pkw ein Stromer, in Deutschland nur knapp jeder siebte. In Großbritannien brummt der Elektroauto-Markt weiter: Für das vergangene Jahr verzeichnete die Society of Motor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...