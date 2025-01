Umfassende Cloud-ERP-Lösung, die speziell für die Land- und Baumaschinenindustrie entwickelt wurde

KIEL, Deutschland und ALPHARETTA, Ga., Jan. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean Inc., ein weltweit führender Anbieter von KI-gesteuerten ERP-Lösungen, freut sich, die Übernahme der TRASER Software GmbH ("TRASER") bekannt zu geben, einem führenden Anbieter von Dealer-Management Lösungen im DACH-Markt für die Schwermaschinen, Land- und Baumaschinenindustrie mit Sitz in Kiel, Deutschland.

Die Übernahme von TRASER vergrößert die Präsenz von Aptean in der DACH-Region und stärkt gleichzeitig Apteans Dealer-Management Angebot durch die speziell für den Land- und Baumaschinensektor entwickelte Lösung.

TRASER wurde 2014 gegründet und bietet eine moderne und umfassende Dealer-Management-Solution, die für die Bewältigung komplexer, vielfältiger und schnelllebiger Herausforderungen im gesamten Land- und Baumaschinensektor entwickelt wurde. TRASER bietet eine vollständig integrierte ERP-Lösung, die alle Handels-, Service- und Vermietungsprozesse miteinander verbindet und für klare Strukturen, präzise Kommunikation und optimierte Prozesse sorgt, die eine vollständige Kontrolle über den Lebenszyklus des Maschinenhandels und -vermietung ermöglichen.

Das talentierte Team von TRASER verfügt über umfassende Branchenkenntnisse in einem der vertikalen Schlüsselmärkte von Aptean: Dealer-Management Lösungen für den Land- und Baumaschinen Sektor.

"TRASER hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Bereitstellung von mission-critical Business Central Dealer-Management Lösungen auf dem gesamten DACH-Markt", sagte TVN, CEO von Aptean. "Die Produktpalette von TRASER bietet hochmoderne Softwarelösungen, die speziell für die komplexen Anforderungen der Maschinenindustrie entwickelt wurden und von einem Team erfahrener Branchenexperten unterstützt werden. TRASER wird ein wichtiger Treiber für unsere Strategie sein, unsere Dealer-Management Kapazitäten auf neue und bestehende Kunden auszuweiten. Wir freuen uns, das TRASER-Team und seine Kunden bei Aptean willkommen zu heißen."

"Wir freuen uns, einer globalen Organisation wie Aptean beizutreten, in der wir gemeinsam weiterhin innovative Lösungen für das Händlermanagement und die Vermietungsbranche entwickeln und bereitstellen können. Die Kombination unserer Unternehmen bietet eine großartige Gelegenheit für das zukünftige Wachstum von TRASER, aufgrund des gemeinsamen Einsatzes für Innovation und Kundenzufriedenheit. Die Zugehörigkeit zu Aptean bietet unseren Kunden und unserem Team spannende Möglichkeiten für Wachstum und Entwicklung. Wir können es kaum erwarten loszulegen!", sagte Hauke Lamb, Co-CEO von TRASER.

Über TRASER

TRASER rockt! TRASER stellt Software für die Land- und Baumaschinenindustrie bereit. Mit TRASERs Expertise in Softwaretechnologie und Maschinenhandel sorgt TRASER für optimale Vernetzung und mehr Erfolg. TRASERs Lösungen werden in Zusammenarbeit mit Händlern, Herstellern und Lieferanten entwickelt. Das Ergebnis sind erfolgreiche Verbindungen, in denen alles miteinander zusammenwirkt. TRASERs Ziel ist es, Händler durch die Bereitstellung der bestmöglichen Lösungen und Dienstleistungen in der DACH-Region und jetzt auch in ganz Europa noch besser zu machen. Bei aller Technik behält TRASER immer das Wichtigste im Auge: die Menschen dahinter, die TRASER stark machen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.traser-software.de.

Über Aptean

Aptean ist ein international agierender Anbieter branchenspezifischer Software, der Hersteller und Händler dabei unterstützt, ihre Unternehmen effektiv zu führen und zu wachsen. Die Lösungen und Dienstleistungen von Aptean helfen Unternehmen jeder Größe, "Ready for What's Next, Now®" zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen über Aptean und die von uns bedienten Märkte finden Sie unter: www.aptean.com. Aptean and Ready for What's Next, Now are Registered Trademarks of Aptean, Inc. All other company and product names may be trademarks of the respective companies with which they are associated.

For Media Inquiries Please Contact

