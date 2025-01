Die Inflation in der Eurozone ist im Dezember von 2,2% auf 2,4% gestiegen, was hauptsächlich auf einen Basiseffekt zurückzuführen ist, der wie erwartet eingetreten ist, so Francesco Pesole, FX-Analyst bei ING. EUR/USD könnte vorerst Unterstützung bei 1,0300 finden "Die Kernrate blieb unverändert bei 2,7%. Die EZB-Umfrage zu den Inflationserwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...