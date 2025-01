Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten:Sonntag, 12. Januar 2025, 9.03 Uhr37°LebenAuch mein Fußball! Frauen im StadionDie Fußballwelt ist männlich dominiert. Doch auch Frauen wollen ihre Freude am Fußball und ihr Fansein ausleben. Nicht nur im Stadion sind sie mit ganz eigenen Herausforderungen konfrontiert.Immer mehr Mädchen und Frauen begeistern sich für Klubs und Stars. Aber ihren Platz auf der Tribüne müssen sie sich erst erkämpfen. Die Erfahrungen reichen von fehlender Anerkennung bis hin zu offenem Sexismus. Wie gehen sie damit um, wie überwinden sie das?Sie drücken ihrem Lieblingsverein vor dem Bildschirm die Daumen und viele zieht es auch ins Stadion. Singen, jubeln und schimpfen - die emotionale Atmosphäre zieht sie in den Bann. Sei es beim erfolgreichsten deutschen Klub, dem FC Bayern München, oder in der vierten Liga, beim abgestürzten Traditionsverein MSV Duisburg.Ihre Leidenschaft für die Bayern wurde Louisa (30) nicht in die Wiege gelegt: Ihr Vater hält zum VfB Stuttgart. Seit 2021 reist die alleinerziehende Mutter aus dem Allgäu zu Heim- und Auswärtsspielen, ist mittlerweile Mitglied in zwei Fanklubs. Doch gerade unter der Woche wird jeder Stadionbesuch zum Abenteuer: ein Ticket organisieren, Urlaub bekommen, eine Betreuung für den Sohn finden, die Anreise planen. Und nach dem Spiel hofft Louisa, dass sie den letzten Zug erwischt.Laura (34) hat selbst als Profi in der ersten Bundesliga gespielt. Doch sie hat die Fußballschuhe für ihre wahre Leidenschaft an den Nagel gehängt: den MSV Duisburg anfeuern. Um dem Verein hinterherfahren zu können, hat sie ihre Karriere beendet. Seit über zehn Jahren steht sie nun in der Kurve. Sie glaubt, alles gesehen zu haben, aber dann geht diese Saison ein Traum in Erfüllung: Zum ersten Mal ist sie bei Zebra FM, dem Radiosender des MSV, als Gastkommentatorin dabei.Das harte Fan-Dasein in der vierten Liga und das Ruhrgebiet könnten nicht weiter entfernt sein vom Champagner-Fußball in der Münchner Allianz Arena. Und doch haben Louisa und Laura eine Gemeinsamkeit: Sie wissen, wie schwer es ist, sich als weibliche Fans die Anerkennung zu erarbeiten, die für Männer selbstverständlich ist. Und sie kennen die großen Herausforderungen, mit denen Frauen im Stadion noch immer konfrontiert sind. Aber davon lassen sie sich nicht beeindrucken."37°Leben - Auch mein Fußball! Frauen im Stadion" ist ab dem 8. Januar 2025 im Rahmen eines Programmakzents rund um die ZDF-Dokuserie "FC Hollywood" in der ZDFmediathek abrufbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5945292