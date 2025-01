EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält von wpd Aufträge über 50 MW in Deutschland



09.01.2025 / 07:50 CET/CEST

Hamburg, 9. Januar 2025. Ende 2024 hat wpd, einer der weltweit führenden Entwickler und Betreiber (IRPP) von Wind- und Solarparks, neun Turbinen der Delta4000-Serie für drei Projekte in Deutschland bei der Nordex Group bestellt. Die Aufträge umfassen zudem jeweils den Premium-Service zur Wartung der Anlagen über 20 Jahre. Die Bestellungen des langjährigen Nordex-Kunden umfassen eine N149/4.X-Turbine für den Windpark Kalletal in Nordrhein-Westfalen, vier N149/5.X-Turbinen für den Windpark Diepholzer Bruch in Niedersachsen und ebenfalls vier N149/5.X-Anlagen für den Windpark Gnutz in Schleswig-Holstein. Die Turbinen für die Projekte werden 2025 geliefert und errichtet. In der Vergangenheit haben beide Unternehmen bereits erfolgreich zusammengearbeitet, um erneuerbare Energieprojekte nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Schweden und Finnland zu realisieren. "Wir freuen uns, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit wpd fortzusetzen und erneut von unserem langjährigen Kunden Aufträge über 50 MW in Deutschland erhalten zu haben. Sie sind ein Vertrauensbeweis in die Turbinentechnologie von Nordex und in unsere Teams im Feld", sagt Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Director Sales Region Central der Nordex Group. "Wir freuen uns, weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit Nordex bauen zu können", so Dr. Hartmut Brösamle, Geschäftsführer der wpd GmbH. "In unserem wichtigen deutschen Heimatmarkt spüren wir zunehmend die positiven Auswirkungen der politischen Weichenstellungen und werden auch hier gemeinsam mit Nordex wichtige Projekte voranbringen, die dem Erreichen der gesteckten nationalen Klimaziele dienen." Über wpd wpd ist einer der weltweit führenden Entwickler und Betreiber (IRPP) von Wind- und Solarparks. Das 1996 gegründete Unternehmen plant, finanziert, baut und betreibt Windparks und Solarparks in 31 Ländern. Das IRPP-Geschäft umfasst Projekte im Eigenbestand mit einer Gesamtkapazität von mehr als 3.192 MW. Dank der gewachsenen Expertise ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner für Power Purchase Agreements (PPAs). wpd baut die Aktivitäten im deutschen Heimatmarkt und international in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika stetig aus und verfügt über eine Projektpipeline von insgesamt 19.320 MW Wind onshore und 5.015 MW Solarenergie. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 53 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.200 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse: Nordex SE

