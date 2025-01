Nach einer Berg- und Talfahrt ist der Dax am Mittwoch doch noch ins Minus gerutscht. Zwar kratzte er zwischenzeitlich an seinem Allzeithoch, fiel dann aber angesichts der anhaltenden Schwäche an den US-Börsen wieder zurück. In der Spitze kletterte der deutsche Leitindex bis auf 20.480 Punkte, nur 43 Zähler fehlten damit zum Rekordhoch, das aktuell bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...