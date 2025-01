NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Eckdaten für das Jahr 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Entscheidung des Managements der Online-Apotheke, die Werbeausgaben im Herbst anzuheben, habe sich mit Blick auf das starke Wachstum des Geschäfts mit rezeptpflichtigen Medikamenten im Schlussquartal ausgezahlt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil wachse das Geschäft mit rezeptfreien Mittel in allen Regionen weiterhin deutlich, vor allem international. Insgesamt lägen die veröffentlichen Daten aber auf dem Niveau der Markterwartungen. Der Fokus richte sich daher auf den im März erwarteten Jahresausblick des Unternehmens./mis/la

