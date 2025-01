DJ MÄRKTE ASIEN/Leichte Abgaben - Samsung schwach

DOW JONES--Überwiegend mit leichten Verlusten haben sich die Börsen in ostasiatischen Handel am Donnerstag gezeigt. Teilnehmer verwiesen auf die zunehmende Überzeugung, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr langsamer senken wird. Das am Vorabend veröffentlichte Fed-Protokoll der Dezember-Sitzung untermauerte das bereits Avisierte, nämlich ein gedrosseltes Tempo im aktuellen Zinssenkungszyklus. Die Fed-Vertreter sahen Risiken einer höher als erwartet ausfallenden Inflation - teilweise wegen potenzieller Zölle durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump.

Teilnehmer sprachen aber auch von Zurückhaltung im Vorfeld der wichtigen US-Arbeitsmarktdaten für Dezember, die am Freitag auf der Agenda stehen. Diese dürften weitere Hinweise in Bezug auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank liefern.

In China bewegten wie erwartet ausgefallene Inflationsdaten die Kurse in der Breite kaum. Der Schanghai-Composite verlor 0,6 Prozent, der Hang-Seng-Index zeigte sich im Späthandel wenig verändert. Die Verbraucherpreise deuten darauf hin, dass der Deflationsdruck in China anhält, so Zhiwei Zhang, Ökonom bei Pinpoint Asset Management. Chinas Wirtschaftsindikatoren hätten in letzter Zeit Anzeichen einer Stabilisierung gezeigt, aber die Dynamik sei noch nicht stark genug, um die Verbraucherpreise in die Höhe zu treiben, so der Experte. Die jüngsten von Peking vermeldeten Konjunkturmaßnahmen seien zwar positiv, der Immobilienabschwung sei aber noch nicht beendet, was die Stimmung der Verbraucher weiterhin belaste.

Deutlicher ging es in Tokio nach unten, wo der Nikkei-225 um 0,9 Prozent auf 39.605 Punkte fiel. Hier drückte die Unsicherheit über den weiteren Zinskurs der Bank of Japan (BoJ) auf die Stimmung. "Die jüngsten Lohndaten stimmen mit den Prognosen der BoJ überein, bieten aber keine Unterstützung für eine Zinserhöhung im Januar", sagte Takayuki Miyajima, Ökonom bei der Sony Financial Group. Das nominale Gehalt erhöhte sich nach Angaben vom Donnerstag im November um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit stärker als im Oktober mit 2,2 Prozent. Die inflationsbereinigten Reallöhne gingen indessen den vierten Monat in Folge zurück und sanken im Jahresvergleich um 0,3 Prozent.

In Seoul, wo der Kospi auf der Stelle tat, bremste das Minus von 2,1 Prozent beim Index-Schwergerwicht Samsung Electronics. Der Kurs war am Vortag nach eher enttäuschend ausgefallenen vorläufigen Ergebnissen noch stärker gestiegen. SK Hynix erhöhten sich dagegen um 5,3 Prozent, nachdem der Vorstandsvorsitzende der Muttergesellschaft SK Group auf der Technologie-Messe CES gegenüber koreanischen Medien erklärt hatte, dass die Entwicklung von Speicherchips mit hoher Bandbreite die Anfragen des KI-Chipherstellers Nvidia übertrifft.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.329,20 -0,2% +2,1% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.605,09 -0,9% +0,2% 07:00 Kospi (Seoul) 2.521,90 +0,0% +0,0% 07:00 Schanghai-Comp. 3.211,39 -0,6% -4,2% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.265,66 -0,1% -4,0% 09:00 Taiex (Taiwan) 23.081,13 -1,4% +0,2% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.855,83 -0,8% +1,07% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.603,72 -0,7% -1,67% 10:00 BSE (Mumbai) 77.755,85 -0,5% -0,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0300 -0,2% 1,0319 1,0346 -0,6% EUR/JPY 162,86 -0,3% 163,35 163,41 -0,0% EUR/GBP 0,8391 +0,5% 0,8345 0,8290 +1,4% GBP/USD 1,2276 -0,7% 1,2364 1,2480 -1,9% USD/JPY 158,12 -0,1% 158,31 157,97 +0,5% USD/KRW 1.461,57 +0,4% 1.455,63 1.455,42 -0,9% USD/CNY 7,1868 -0,1% 7,1945 7,1873 -0,3% USD/CNH 7,3534 -0,0% 7,3539 7,3464 +2,0% USD/HKD 7,7795 -0,0% 7,7796 7,7751 +0,1% AUD/USD 0,6191 -0,4% 0,6213 0,6228 +0,0% NZD/USD 0,5591 -0,3% 0,5606 0,5634 -0,1% Bitcoin BTC/USD 93.725,90 -1,7% 95.298,60 95.360,00 -1,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,37 73,32 +0,1% +0,05 +2,3% Brent/ICE 76,20 76,16 +0,1% +0,04 +1,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.665,15 2.661,99 +0,1% +3,16 +1,6% Silber (Spot) 30,16 30,13 +0,1% +0,03 +4,4% Platin (Spot) 954,78 958,75 -0,4% -3,98 +5,3% Kupfer-Future 4,29 4,26 +0,8% +0,03 +6,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

