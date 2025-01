Am Mittwoch hatte der DAX beinahe ein neues Allzeithoch markiert, doch nach neuen Aussagen von Donald Trump ist er nahezu unverändert bei 20.329 aus dem Handel gegangen. Auch am Donnerstag gibt es zum Start leichte Gewinnmitnahmen, wobei die Unternehmen About You, Bayer, Delivery Hero, Nordex, Redcare Pharmacy, Rheinmetall, SAP und SUSS im Fokus stehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...