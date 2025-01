München (ots) -Aus der Feder von "Game of Thrones"-Romanautor George R. R. Martin entspinnt sich ein neues Abenteuer auf der Kinoleinwand: IN THE LOST LANDS entführt das Publikum in eine dystopische Welt, die von Intrigen, Machtspielen und dem Kampf ums Überleben geprägt ist. Die Verfilmung der Kurzgeschichte des Bestsellerautors um die Hexe Gray Alys und ihren Begleiter, den geheimnisvollen Jäger Boyce, verspricht actiongeladene Fantasy mit den Charakteristika eines dunklen Western - IN THE LOST LANDS ist eine aufsehenerregende Fusion epischer Elemente.George R. R. Martin (https://georgerrmartin.com/notablog/2024/11/19/in-the-lost-lands/) zum Film: "Er ist düster, voller Wendungen und atmosphärisch und macht eine Menge Spaß."Kinostart im Verleih von Constantin Film ist der 6. März 2025.Hier geht es zum Trailer: https://youtu.be/9xEJhrS3ALQInhalt: Eine Königin, verzweifelt auf der Suche nach der Erfüllung ihres Liebesglücks, macht einen gewagten Schritt: Sie schickt die mächtige und gefürchtete Hexe Gray Alys (Milla Jovovich) in die "Lost Lands", um ihr die magische Gabe zu verschaffen, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Mit dem geheimnisvollen Jäger Boyce (Dave Bautista), der ihr im Kampf gegen düstere Kreaturen und gnadenlose Gegner zur Seite steht, durchstreift Gray Alys eine unheimliche und gefährliche Welt. Und nur sie weiß, dass jeder Wunsch, den sie erfüllt, ungeahnte Konsequenzen hat ...Unter der Regie und nach dem Drehbuch von Paul W.S. Anderson (MONSTER HUNTER) gehen RESIDENT EVIL-Ikone Milla Jovovich und Dave Bautista (DUNE 2, BLADE RUNNER 2049) ein gefahrenvolles Bündnis ein. Vor der Kamera von Glen MacPherson (MONSTER HUNTER, RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER) stehen außerdem u.a. Arly Jover (AXOLOTL OVERKILL, VERBLENDUNG), Amara Okereke ("Red Rose") und Fraser James (TERMINATOR: DARK FATE, RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER). Der Film basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte des Autors George R. R. Martin ("Game of Thrones"-Romanzyklus "Das Lied von Eis und Feuer").IN THE LOST LANDS ist ein Film von Paul W.S. Anderson produziert von Constantin Film in Co-Produktion mit Spark Productions. Produzent*innen sind Jeremy Bolt, Paul W.S. Anderson, Milla Jovovich, Dave Bautista, Constantin Werner, Jonathan Meisner und Robert Kulzer. Als Executive Producer zeichnen Martin Moszkowicz, Nico Bruinsma, Kirk D'Amico und Kevin Forester verantwortlich. Das Drehbuch schrieb Constantin Werner, von dem gemeinsam mit Paul W.S. Anderson auch die Screen Story stammt. Zusätzliche Unterstützung erhielt das Action-Fantasy-Abenteuer durch den VFX-Supervisor Dennis Berardi (Herne Hill Media). Der Film wurde gefördert von der Filmföderungsanstalt (FFA), dem Ministry of Culture and National Heritage of Poland (MKiDN), dem Polish Film Institute, der kanadischen Regierung und Ontario Creates.Kinostart: 6. März 2025 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Milla Jovovich, Dave Bautista, Arly Jover, Amara Okereke, Fraser James u.a.Regie: Paul W.S. AndersonDrehbuch: Constantin WernerScreen Story: Paul W.S. Anderson, Constantin WernerProduzent*innen: Jeremy Bolt, Paul W.S. Anderson, Milla Jovovich, Dave Bautista, Constantin Werner, Jonathan Meisner, Robert KulzerExecutive Producer: Martin Moszkowicz, Nico Bruinsma, Kirk D'Amico, Kevin ForesterErstes Pressematerial steht zum Download bereit unter: https://presse.constantin.film/Pressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:AIM - Creative Strategies & Visions(TV, Print, Radio)Julia Bartelt, Masha ZimbalTel.: 030 / 61 20 30-30 / -67Email: julia.bartelt@aim-pr.demasha.zimbal@aim-pr.deAIM - Online PR & Promotion(Online)Carolyn Thompson, Juliane EngelTel.: 030 / 61 20 30-55 / -65Email: carolyn.thompson@aim-pr.de,juliane.engel@aim-pr.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/5945587