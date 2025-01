HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess vor Zahlen von 37 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal dürfte eine Verbesserung in verschiedenen Segmenten des Spezialchemieunternehmens aufzeigen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verstärkte Konkurrenz aus Asien werde aber wohl die Erholung der Sparte Saltigo in diesem Jahr verzögern./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005470405