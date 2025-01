Die jährlichen Einzelhandelsumsätze in der Eurozone stiegen im November um 1,2% - Auf dem alten Kontinent stiegen die Einzelhandelsumsätze im November um 0,1% gegenüber dem Vormonat - Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im November im Jahresvergleich um 1,2% gestiegen, nach einem revidierten Anstieg von 2,1% im Oktober, so die offiziellen ...

