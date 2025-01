EQS-Media / 09.01.2025 / 15:39 CET/CEST

Augsburg, 08.01.2025

Startschuss für den SQUAD Aguja Bond Opportunities SQUAD Fonds erweitert ihr Angebot mit dem "SQUAD Aguja Bond Opportunities", einem Anleihen-Fonds, der von Fabian Leuchtner, Geschäftsführer der Aguja Capital GmbH, beraten wird. Nach einem Jahr erfolgreichen Bestehens (Rendite seit Auflage 8,16% bei einer Volatilität von 1,84% in 2024)* steht der Fonds nun erstmals Anlegern offen. Der SQUAD Aguja Bond Opportunities verfolgt eine Anlagestrategie, die auf die Identifizierung von Fehl- oder Unterbewertungen auf den Anleihenmärkten spezialisiert ist. Ein strukturierter Bottom-Up-Ansatz bildet dabei die Grundlage, ergänzt durch detaillierte Analysen von Prospekten, Nutzung von Sondersituationen wie potenziellen Übernahmen oder Rückkaufangeboten, Bewertung komplexer Anleihen-Strukturen sowie das Identifizieren von unentdeckten, positiven Entwicklungen bei Unternehmen, die zu einer Aufwertung der Anleihe führen. "Mit diesem Fonds möchten wir Anlegern die Möglichkeit bieten, gezielt und flexibel von Ineffizienzen und Rendite-Opportunitäten in den nach der Tiefzinsphase wieder attraktiv gewordenen Anleihenmärkten zu profitieren und damit möglichst robuste Renditen zu generieren", erklärt Fabian Leuchtner. Der Fonds investiert flexibel in verschiedene Segmente und nutzt neben klassischen Corporate Senior-Anleihen auch Nischenbereiche wie Wandelanleihen, High-Yield-Anleihen, Hybridanleihen sowie je nach Marktsituation Kasse oder auch Staatsanleihen. Diese Diversifikation ermöglicht es, sich dynamisch an wechselnde Marktsituationen anzupassen. SQUAD Fonds zeigt sich erfreut, den zweiten Fonds von Aguja Capital GmbH in die Vermarktung aufzunehmen. "Der SQUAD Aguja Bond Opportunities ist eine wertvolle Ergänzung für unsere Fondspalette und Fabian kann seine volle Expertise als ehemaliger Co-Fondsberater des Flossbach von Storch Bonds Opportunities in seinen neuen Fonds einbringen. Er eröffnet Investoren eine spannende Anlagealternative in einer wieder attraktiv gewordenen Anlageklasse," so Oliver Morath, Managing Director von SQUAD Fonds. Der SQUAD Aguja Bond Opportunities ist in folgenden Tranchen erhältlich: R-Tranche: WKN A3EYU78

I-Tranche: WKN A3EYU8

Seed-Tranche: WKN A3EYVA0

Anleger können derzeit noch in die vergünstigte Seed-Tranche investieren, die jedoch bei Erreichen eines bestimmten Volumens geschlossen wird.

Über SQUAD Fonds: SQUAD Fonds, gegründet 2004 von der Discover Capital GmbH in Augsburg, ist eine Plattform für unabhängige, inhabergeführte Fondsboutiquen. Unter dem gemeinsamen Markendach vereinen sich erfahrene Investmentspezialisten mit einem erfolgreichen Track-Record. Ihr Fokus liegt auf der Analyse und Auswahl von unterbewerteten sowie werthaltigen Aktien und Anleihen. Über Aguja Capital: Aguja Capital ist eine unabhängige, inhabergeführte Investment-Boutique mit Sitz in Köln. Der Name "Aguja" steht für eine der wenigen Adlerarten, die paarweise auf Jagd gehen - und so stehen hinter Aguja die beiden Geschäftsführer und Fondsberater Fabian Leuchtner und Dimitri Widmann (beide vormals Flossbach von Storch). Die Discover Capital GmbH und die Aguja Capital GmbH sind als vertraglich gebundene Vermittler der PEH Wertpapier AG tätig.



*I-Tranche, Quelle: Axxion S.A., Stand: 31.12.2024

Kontakt:

Frau Jennifer Haller

Marketing Manager

Tel. 0821-455420-75

E-Mail: haller@squad-fonds.de





