Köln (ots) -Donnerstag, 9. Januar 2025+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenARD-DeutschlandTREND: Knappe Mehrheit fühlt sich in der Gesellschaft angemessen behandelt - aber inzwischen jeder Vierte eher benachteiligtEine knappe Mehrheit der Deutschen fühlt sich in der Gesellschaft hierzulande angemessen behandelt. 56 Prozent sagen das von sich - das sind 10 Punkte weniger als im April 2018, als diese Frage im ARD-DeutschlandTREND zuletzt gestellt wurde. Gestiegen ist im selben Zeitraum der Anteil jener, die sich im Vergleich zu anderen eher benachteiligt fühlen - von 16 auf aktuell 24 Prozent. Jeder Siebte (14 Prozent) fühlt sich in der Gesellschaft in Deutschland eher bevorzugt (-1). Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.323 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Fast einstimmig positiv bewertet wird das Miteinander im Freundes- und Bekanntenkreis (94 Prozent) sowie in der eigenen Familie (92 Prozent). Eine deutliche Mehrheit der Erwerbstätigen (86 Prozent) beschreibt auch das Miteinander am Arbeitsplatz als sehr gut bzw. eher gut; jeder Zehnte (10 Prozent) hält es für eher schlecht bzw. sehr schlecht. Das Miteinander in der eigenen Stadt oder Gemeinde empfinden drei von vier Deutschen (74 Prozent) als positiv; jeder Fünfte (20 Prozent) nimmt es als eher negativ wahr. Geteilter Meinung sind die Deutschen, was das öffentliche Miteinander der Menschen angeht, zum Beispiel beim Einkaufen oder im Straßenverkehr: Knapp jeder Zweite (48 Prozent) empfindet es als sehr gut oder eher gut; fast ebenso viele (47 Prozent) aber als eher schlecht oder sehr schlecht.Für ein schlechtes öffentliches Miteinander sehen diese Menschen verschiedene Gründe. Für fünf von sechs (84 Prozent) sind wirtschaftliche Sorgen ein Grund dafür. Für jeweils vier von fünf sind auch Belastung durch Stress und Zeitdruck (80 Prozent) sowie eine negative Grundstimmung durch Kriege und Krisen in der Welt (78 Prozent) ursächlich für ein schlechtes öffentliches Miteinander.Als Herausforderung für das Zusammenleben nehmen die Deutschen insbesondere Unterschiede zwischen Arm und Reich wahr: Mehr als drei Viertel (77 Prozent) halten diese für ein sehr großes bzw. großes Problem für das Zusammenleben in Deutschland. Knapp zwei Drittel (63 Prozent) sagen das von kulturellen Unterschieden zwischen Menschen mit unterschiedlicher Herkunft. Jeweils nur eine Minderheit sieht in Unterschieden zwischen Stadt und Land (37 Prozent) sowie West- und Ostdeutschen (32 Prozent) ein großes Problem für das Zusammenleben in Deutschland; jeweils eine Mehrheit sieht darin ein kleines oder gar kein Problem.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland- Fallzahl: 1.323 Befragte- Erhebungszeitraum: 6.-8. Januar 2025- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Im Folgenden geht es um das Miteinander der Menschen bei uns. Bitte geben Sie hierzu an, wie Sie das Miteinander bewerten. Wie steht es um ...- das Miteinander in Ihrer eigenen Familie- das Miteinander in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis- das Miteinander in Ihrer Gemeinde, Ihrer Stadt, Ihrem Wohnort- das Miteinander an Ihrem Arbeitsplatz- das öffentliche Miteinander, z.B. beim Einkaufen oder im Straßenverkehr- Nachfrage, falls das öffentliche Miteinander als sehr schlecht/schlecht bewertet wird: Für ein schlechtes Miteinander kann es verschiedene Gründe geben. Bitte geben Sie zu den folgenden Dingen jeweils an, ob dies ein Grund für das schlechte Miteinander der Menschen bei uns ist oder nicht.- Belastung durch Stress und Zeitdruck- negative Grundstimmung durch Kriege und Krisen in der Welt- wirtschaftliche Sorgen- Geben Sie bitte zu den folgenden Dingen an, ob diese für das Zusammenleben in Deutschland ein sehr großes, großes, kleines oder kein Problem darstellen.- Unterschiede zwischen Arm und Reich- kulturelle Unterschiede zwischen Menschen mit unterschiedlicher Herkunft- Unterschiede zwischen Stadt und Land- Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschen- Im Vergleich dazu, wie andere hier in Deutschland leben: Fühlen Sie sich in unserer Gesellschaft eher bevorzugt, eher benachteiligt oder angemessen behandelt?Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5946197