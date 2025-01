LUDWIGSBURG - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" schreibt:

"Vieles, was die Union in ihrem Papier fordert, dürfte nicht nur die Wirtschaft in Verzückung versetzen: Wer hört es nicht gerne, dass er deutlich weniger Einkommenssteuer zahlen und dass Strom günstiger werden soll? Oder dass er sich künftig mehr vom Fiskus zurückholen darf. Und profitieren nicht alle davon, wenn die Konjunktur wieder anspringt? Ein Wachstum von mindestens zwei Prozent stellt Merz in Aussicht. Die Sache hat bloß einen Haken: Beim Thema Finanzierung klafft im CDU-Konzept eine Lücke. Nur so viel: Die Schuldenbremse soll eingehalten werden. Und: Von Steuererhöhungen ist nicht die Rede."/yyzz/DP/men