Berlin - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge warnt davor, Klimaschutzmaßnahmen wieder zurückzunehmen.Hintergrund ist der neue Bericht des Copernicus-Klimadienstes, der im Auftrag der EU arbeitet. Demnach war das Jahr 2024 das wärmste, seitdem Messdaten erhoben werden, und überschritt erstmals die 1,5-Grad-Marke."Das ist eine eindringliche Warnung an uns alle, die noch einmal deutlich macht, wie ernst die Lage ist mit Blick auf die Klimakrise," sagte Dröge am Freitag im RBB24 Inforadio. "Klimaschutz muss eine Priorität weiterhin sein, auch für die deutsche Politik."Dröge warnte in diesem Zusammenhang vor den Plänen von CDU-Chef Friedrich Merz, den von der EU beschlossenen Zulassungsstopp für Verbrennerfahrzeuge ab 2035 zurückzunehmen."Wenn er ernst machen würde, würde es als Brandbeschleuniger mit Blick auf die Klimakrise wirken. Deswegen treten wir Grünen dafür an, genau das zu verhindern. Und ich sage auch als Wirtschaftspolitikerin: Es sichert auch Jobs hier in Deutschland, wenn wir ernst machen mit der Elektromobilität. Die Elektromobilität hat krass nach oben gehende Zahlen, und wenn Deutschland hier nicht mitgeht, sondern sich wieder zurückentwickelt, dann verlieren wir hier am Ende auch Wohlstand und Arbeitsplätze."