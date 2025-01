Berlin (ots) -Obwohl das Medizinforschungsgesetz (MFG) bereits am 30. Oktober 2024 in Kraft getreten ist, tritt die Wirksamkeit der einzelnen Regelungen erst mit den entsprechenden Durchführungsbestimmungen ein.So sind die veränderten Erstattungsregeln, die zusätzliche Anreize für Forschungsaktivitäten am Standort Deutschland bieten sollen, erst Anfang Januar dieses Jahres in Kraft getreten. Auch die Erweiterung des Erstattungsspielraumes für Arzneimittel, deren Studienergebnisse zu mindestens 5 Prozent von inländischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern stammen, und die Option vertraulicher Erstattungsbeiträge gelten erst seit Anfang des Jahres.Heute, am 10. Januar 2025, treten die Regelungen des Medizinforschungsgesetzes, die sich auf Medizinprodukte beziehen, in Kraft. Schließlich werden ab Mitte des Jahres, zum 1. Juli 2025, die veränderten Strahlenschutzbestimmungen und die Regelung zur zusätzlichen Ethikkommission, die u.a. über Studien zur erstmaligen Anwendung neuer Arzneimittel an Menschen und über Studien zu Arzneimitteln für neuartige Therapien entscheidet, gelten.Dass sich die Wirksamkeit des MFG erst im Laufe dieses Jahres voll entfaltet, muss die neue Bundesregierung bei den zukünftigen gesundheitspolitischen Entscheidungen im Blick haben, so Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland: "Pharma Deutschland hat bei der Bewertung des Medizinforschungsgesetzes immer positiv hervorgehoben, dass wichtige Regelung des Gesetzes klar erkennbar im Sinne der Pharmastrategie der Bundesregierung gestaltet sind. Wir erwarten von der zukünftigen Bundesregierung, dass dieser Weg fortgesetzt wird und zukünftige gesundheitspolitische Entscheidungen auch mit Blick darauf getroffen werden, den Pharmastandort Deutschland nicht weiter zu schwächen, sondern stärker zu machen. Die Setzung der regulativen und damit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Schlüsselbranche Pharma ist Grundvoraussetzung für eine positive wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands."_______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-138hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitReferentin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-123gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/X: https://x.com/PharmaDeuOriginal-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/5946703