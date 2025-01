Leipzig - Im ersten Sonntagsspiel des 16. Bundesliga-Spieltags hat RB Leipzig 4:2 gegen Werder Bremen gewonnen.Beide Teams begannen zunächst mit viel Tempo. In der 24. Minute brachte schließlich Xavi Simons die Hausherren in Führung. Vorausgegangen war ein Einwurf, den Openda per Kopf weitergeleitet hatte, woraufhin Xavi alleine vor dem Tor auftauchte. Mitchell Weiser konnte das Spiel aber nur zwei Minuten später wieder ausgleichen. In der 35. Minute war es dann wieder Xavi Simons, der für die Führung der Leipziger sorgte.Kurz nach dem Seitenwechsel stellte RB dann die Weichen endgültig auf Sieg, denn es dauerte nur zwei Minuten, bis Benjamin Sesko den dritten Treffer der Hausherren erzielte. Im Anschluss fehlte den Gästen vor allem das Glück, die Niederlage konnten sie nicht mehr abwenden. Stattdessen traf eingewechselte Christoph Baumgartner in der 90. Minute nochmal für RB. Die postwendende Antwort durch Oliver Burke kam zu spät.In der Tabelle bleibt Leipzig auf dem vierten Rang, die Bremer rutschen auf dem achten Platz ab. Für RB geht es am Mittwoch in Stuttgart weiter, Bremen ist zeitgleich gegen Heidenheim gefordert.