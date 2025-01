MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu BSW-Wahlkampf:

Dass sogenannte Protestparteien wie AfD und BSW auf Putins Gehaltsliste stehen, ist schon länger offensichtlich. Auf dem Parteitag der Wagenknecht-Truppe gab sich die Abgeordnete Sevim Dagdelen auch nicht die geringste Mühe, hier etwas zu verschleiern: Mit ihrer Forderung nach Total-Abzug der US-Truppen aus Deutschland stellt sie die - sicher in vielen Details verbesserungswürdige - bewährte weltweite Sicherheitsarchitektur grundsätzlich in Frage. Vor dem Hintergrund der Unberechenbarkeit des künftigen US-Präsidenten und der aggressiven imperialistischen Expansionsgelüste seines russischen Amtskollegen müssen gerade aus Europa Impulse für die Stabilisierung und die nachhaltige Stärkung des seit Jahrzehnten funktionierenden Systems kommen. Dagdelen und Co. sägen dagegen ungeniert am Ast, auf dem wir alle vergleichsweise sicher sitzen. Möge die Vernunft der Wähler dafür sorgen, dass das BSW weit unter der Fünf-Prozent-Hürde bleibt./yyzz/DP/mis