Einladung an herausragende Nachwuchswissenschaftler in den Bereichen Astronomie, Lebenswissenschaften und Medizin sowie mathematische Wissenschaften!

HONGKONG, Jan. 13, 2025einzureichen.

Das erste Forum bot Wissenschaftlern aus aller Welt eine erstklassige Plattform, um sich generationenübergreifend, interkulturell und interdisziplinär auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln.

Das erste Forum, das 2023 stattfand und ein voller Erfolg war, wurde für seine regen Diskussionen und den intellektuellen Austausch zwischen den Teilnehmern, Shaw-Preisträgern und anderen angesehenen Wissenschaftlern aus der ganzen Welt hoch gelobt. Aufbauend auf diesem Erfolg freut sich der Vorstand des Hong Kong Laureate Forum (das HKLF), die zweite Ausgabe des Forums anzukündigen, die vom 5. - 8. November 2025 in Hongkong stattfinden wird. Ziel des Forums ist es, neue Ideen anzuregen und nachhaltige Verbindungen über Disziplinen, Generationen und Kulturen hinweg zu fördern. Zusätzlich zu den Plenarvorträgen, Podiumsdiskussionen und parallelen Gruppensitzungen wird das Forum informelle Treffen bieten, die reichlich Gelegenheit für Vernetzung und Dialog bieten.

Professor Timothy W. Tong, SBS, BBS, JP, Vorsitzender des HKLF, erklärt: "Unser Ziel ist es, ein dynamisches Umfeld zu schaffen, in dem Nachwuchswissenschaftler mit führenden Wissenschaftlern aus der ganzen Welt in verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten können. Hongkongs einzigartige Position als internationales Zentrum für wissenschaftliche Forschung, kombiniert mit einer starken wissenschaftlichen Infrastruktur und der Unterstützung durch die Regierung, macht uns zum idealen Standort für ein solches globales wissenschaftliches Treffen unter den Teilnehmern."

Professor E. Peter Greenberg, Shaw-Preisträger für Lebenswissenschaften und Medizin 2015, zeigt sich begeistert: "Ich halte es für eine wunderbare Sache, etablierte Wissenschaftler mit jungen Menschen zusammenzubringen, die sich erst am Beginn ihrer Karriere befinden. Daher war es mir ein wesentliches Anliegen, daran teilzunehmen."

Professor Simon D. M. White, Shaw-Preisträger für Astronomie 2017, sagte: "Ich freue mich darauf, junge Menschen zu treffen und mich mit ihnen zu unterhalten. Darin nämlich besteht das wichtigste Ziel dieses Forums, und ich freue mich darauf."

Die 200 herausragendsten Nachwuchswissenschaftler werden von einem wissenschaftlichen Prüfungsausschuss, bestehend aus lokalen und internationalen Akademikern, für die Teilnahme am Forum ausgewählt. Interessierte Kandidaten können sich bis zum 31. März 2025 bewerben. Weitere Informationen finden Sie unter https://hklaureateforum.org/en/the-forum/forum-overview. Für Anfragen wenden Sie sich bitte an programme@hklaureateforum.org.

Über das Hong Kong Laureate Forum

Das Hong Kong Laureate Forum (das Forum) ist eine weltweit führende wissenschaftliche Austausch- und Netzwerkveranstaltung, die vom HKLF organisiert wird, um gegenwärtige und zukünftige Spitzenkräfte der Wissenschaft zu inspirieren und zu vernetzen. Das Forum hat auch das Ziel, das Verständnis und das Interesse der jungen Generation in Hongkong und darüber hinaus für verschiedene wissenschaftliche und technische Disziplinen zu fördern, insbesondere für Astronomie, Lebenswissenschaften und Medizin sowie mathematische Wissenschaften.

Das HKLF wurde im Mai 2019 gegründet und wird vollständig von der Lee Shau Kee Foundation unterstützt. Motiviert durch das Bestreben, ihre Mission umfassend zu fördern, hat die Lee Shau Kee Foundation im Laufe der Jahre grenzenlose Unterstützung für Bildung und Entwicklung von Talenten in Hongkong, Festlandchina und im Ausland geleistet. Darüber hinaus engagiert sich die Stiftung in der Armutsbekämpfung und der Förderung des sozialen Wohlergehens, wovon unzählige Menschen profitieren. Wichtigster Partner des HKLF ist die Shaw Prize Foundation, die jährlich den international renommierten The Shaw Prize vergibt. Seit seiner Gründung ist das HKLF bestrebt, die Wissenschaft in der Gemeinschaft und in der Welt zu fördern.

