NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes vor dem am 14. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2300 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern an die jüngsten Branchendaten, Devisenbewegungen und nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team überarbeitet, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie rechnet mit einem soliden Schlussquartal 2024./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2025 / 17:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000052292