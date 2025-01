Mit dem G7 will VW-Partner Xpeng sein Portfolio an E-SUV ausbauen, der Verkauf soll noch im ersten Halbjahr 2025 starten. Aus dem Zulassungsantrag für das Modell in China sind jetzt erste Informationen bekannt - so wird der G7 das bisher längste E-SUV von Xpeng. Wie chinesische Medien aus dem Zulassungsantrag zitieren, wird der G7 in dem Dokument mit einer Länge von 4.892 Millimetern angegeben. Für gewöhnlich runden wir solche Angaben auf 4,89 Meter, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...