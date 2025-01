"Hätte ich doch mal …": In einer aktuellen Umfrage haben 1.000 Menschen verraten, was sie mit Blick auf ihr Berufsleben bereuen - und was sie 2025 endlich anpacken wollen. Das Schöne am Leben: Mit der Zeit lernt man meist dazu. Der eher ungeliebte Nebeneffekt davon: Manchmal gibt es Dinge, die man im Rückblick bereut. Was Menschen mit Blick auf ihre Karriere gerne anders gehandelt hätten, zeigt eine Umfrage der Plattform "Resume now". Wichtig an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...