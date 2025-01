New York - Die Talfahrt im US-Technologiesektor setzt sich am Montag zunächst fort. Ihn belastet nach wie vor ein Mix aus Zoll-, Inflations- und Zinssorgen in Verbindung mit steigenden Renditen am US-Markt für Staatsanleihen. Der Nasdaq 100 sank im frühen Handel um 0,97 Prozent auf 20.646 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete Abgaben von 0,50 Prozent auf 5.798 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann hingegen 0,38 Prozent auf 42.098 ...

