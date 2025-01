Professionalisierung und Innovation trieben den Agrar-Lebensmittelsektor in einem komplexen Jahr 2024 an, in dem sich die Genossenschaften durch ihr Wachstum, ihr Engagement für die ländliche Entwicklung und ihre Widerstandsfähigkeit angesichts globaler Herausforderungen auszeichneten, berichtet FyH.es. Das Geschäftsjahr 2024 war ein Jahr, das von erheblichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...