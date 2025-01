DJ MÄRKTE EUROPA/Fest - US-Inflationsdaten stützen

DOW JONES--Nach dem kleinen Rücksetzer zu Wochenbeginn präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte am Dienstagnachmittag fest. Der DAX steigt um 0,7 Prozent auf 20.275 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,7 Prozent auf 4.989 Punkte an. Erneut liefert der designierte US-Präsident Donald Trump bereits vor seiner Amtseinführung in der kommenden Woche den Impuls. In einem Bloomberg-Bericht zu den erwarteten Zöllen heißt es mit Verweis auf Kreise, dass die angekündigten Importzölle nur schrittweise eingeführt werden sollen. Angeblich sei ein Anstieg von 2 bis 5 Prozent pro Monat geplant. Auf diesem Weg wolle sich die neue US-Administration Verhandlungsspielraum verschaffen, während zugleich ein Inflationsanstieg vermieden werden solle.

Dazu hat sich der Ölpreisanstieg beruhigt. Die Ölpreise geben etwas nach, nachdem sie seit Jahresbeginn um mehr als 10 Prozent gestiegen waren.

US-Erzeugerpreise setzen positive Impulse

Datenhighlight des Tages sind die US-Erzeugerpreise. Sie sind im Dezember in der Gesamtrate weniger deutlich gestiegen als erwartet. In der Kernrate stagnierten sie sogar wider Erwarten. Am Mittwoch folgen die meist mehr beachteten Verbraucherpreise. An den Finanzmärkten wurde zuletzt für das laufende Jahr nur noch eine Zinssenkung durch die Fed eingepreist. Einige Beobachter rechnen nun sogar mit überhaupt keiner Senkung mehr.

Zunehmend Akzente dürfte die langsam beginnende Berichtssaison setzen. In den USA legen JP Morgan, Wells Fargo, Citi und Goldman Sachs in den kommenden Tagen ihre Zahlen vor. Am Berichtstag stehen zudem Reden von den Fed-Präsidenten Schmid und Williams sowie EZB-Chefvolkswirt Lane an.

In der Eurozone finden sich Bankaktien unter den Gewinnern. Ihr Euro-Stoxx-Branchenindex gewinnt 0,9 Prozent. Sehr fest im Markt liegen mit Aufschlägen zwischen 1,2 und 2,4 Prozent die Branchentitel aus Frankreich, Italien und Spanien. "Die Zinssenkungsfantasie hat zuletzt vor allem in den USA deutlich nachgelassen, und die Banken sind die Gewinner des Zinsanstiegs am langen Ende", sagt ein Marktteilnehmer.

Gegen die Tagestendenz gibt der Sektor der Öl- und Gaswerte um 0,6 Prozent nach. BP verlieren 1,9 Prozent, nachdem der Ölkonzern mitteilte, im vierten Quartal Belastungen von 1 bis 2 Milliarden Dollar zu verbuchen. Zudem rechnet er damit, dass die Öl- und Gasförderung im Quartal niedriger ausgefallen ist als im Vorquartal.

Auch die Versicherer können nicht mit dem Gesamtmarkt mithalten. Ihr Stoxx-Branchenindex zieht nur um 0,4 Prozent an. Hannover Rück verlieren 0,4; Munich Re und Allianz liegen inzwischen je 0,4 Prozent im Plus. Swiss Re und Zurich Insurance steigen bis zu 0,8 Prozent. Scor geben um 0,7 Prozent nach. "Die Gefahr ist groß, dass die Lage in Los Angeles weiter eskaliert", meint ein Marktteilnehmer mit Blick auf die ungünstigen Wetteraussichten mit starkem Wind. "Darüber hinaus sind die Versicherer aber Gewinner des Zinsanstiegs am langen Ende", sagt er. Von daher könnten sie mit einer Entspannung in Los Angeles kräftig steigen.

Südzucker hat bereits Zahlen vorgelegt, sie werden als durchwachsen bis wie erwartet schlecht bezeichnet. Die Umsätze blieben in den ersten neun Monaten mit 7,47 Milliarden Euro zwar leicht unter der Warburg-Schätzung von 7,56 Milliarden. Dafür hat sich aber die operative Seite besser als erwartet entwickelt. Die Jahresprognose hat Südzucker bestätigt. Der Kurs tendiert nach anfänglichen Gewinnen nun kaum verändert.

Clariant verlieren 2,3 Prozent, belastet von einer milliardenschweren Klage der BASF (+1,5%). Der deutsche Chemie-Konzern wirft dem Konkurrenten vor, gegen geltendes Wettbewerbsrecht auf dem Ethylen-Einkaufsmarkt verstoßen zu haben. BASF fordert Schadensersatz in Höhe von 1,4 Milliarden Euro.

Ebenfalls in Zürich verteuern sich Lindt & Sprüngli um 3,9 Prozent. Der Schokoladenhersteller ist im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut stark gewachsen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.989,22 +0,7% 35,01 +1,9% Stoxx-50 4.353,22 -0,1% -4,04 +1,0% DAX 20.275,00 +0,7% 142,15 +1,8% MDAX 25.311,09 +1,1% 268,99 -1,1% TecDAX 3.510,17 +0,5% 19,08 +2,7% SDAX 13.675,07 +0,5% 62,51 -0,3% FTSE 8.211,82 -0,2% -12,37 +1,3% CAC 7.446,52 +0,5% 37,88 +0,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,62 +0,03 +0,26 US-Zehnjahresrendite 4,79 +0,01 +0,22 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:04 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0260 -0,0% 1,0260 1,0199 -0,9% EUR/JPY 161,94 +0,3% 161,44 160,73 -0,6% EUR/CHF 0,9399 -0,0% 0,9388 0,9378 +0,2% EUR/GBP 0,8443 +0,7% 0,8396 0,8392 +2,0% USD/JPY 157,82 +0,3% 157,36 157,59 +0,3% GBP/USD 1,2156 -0,7% 1,2221 1,2153 -2,9% USD/CNH (Offshore) 7,3500 +0,1% 7,3465 7,3518 +0,2% Bitcoin BTC/USD 96.624,40 +2,4% 95.020,05 91.837,65 +2,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,20 78,82 -0,8% -0,62 +9,0% Brent/ICE 80,44 81,01 -0,7% -0,57 +7,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,55 48,25 -3,5% -1,70 -4,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.662,23 2.663,08 -0,0% -0,86 +1,5% Silber (Spot) 29,77 29,62 +0,5% +0,15 +3,1% Platin (Spot) 945,18 955,45 -1,1% -10,28 +4,2% Kupfer-Future 4,29 4,30 -0,3% -0,01 +7,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

