SEOUL, Südkorea, 15. Januar 2025 /PRNewswire/ - Das Sunhak-Friedenspreiskomitee unter dem Vorsitz von José Manuel Barroso, ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission, gibt stolz die Preisträger bekannt, die bei der 2025 Sunhak-Friedenspreisverleihung, die am 11. April 2025 stattfindet, geehrt werden: Patrick Awuah Jr.(Ghana), Hugh Evans(Australien) und Wanjira Mathai(Kenia).Patrick Awuah Jr., Gründer und Präsident der Ashesi University in Ghana, hat die Hochschulbildung in Afrika verändert. Durch seine Pionierarbeit hat sich die Ashesi University als Modell für die Förderung von ethischer Führung und Innovation etabliert. Mit einer Beschäftigungsquote von 90 % der Absolventen und einer Studentenschaft, die zu 50 % aus Frauen besteht, hat Awuah eine neue Generation afrikanischer Führungskräfte dazu befähigt, die wichtigsten Herausforderungen des Kontinents zu bewältigen.Hugh Evans, Mitbegründer und CEO von Global Citizen, hat eine beachtliche Summe von 43,6 Mrd. USD mobilisiert, um die Armut zu bekämpfen und die globale Entwicklung voranzutreiben. Dank seines Einsatzes konnten mehr als 1,3 Milliarden Menschenleben weltweit positiv beeinflusst werden, indem der Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und anderen wichtigen Dienstleistungen verbessert wurde. Evans hat den globalen Aktivismus neu definiert, indem er Graswurzelbewegungen mit systemischen politischen Veränderungen verknüpft hat, um Ungleichheit auf globaler Ebene zu bekämpfen.Wanjira Mathai, Regionaldirektorin für Afrika beim World Resources Institute, ist eine führende Kraft im Bereich Umweltsanierung und nachhaltige Entwicklung. Als treibende Kraft des Green Belt Movement hat sie die Pflanzung von 51 Millionen Bäumen vorangetrieben und leitet die AFR100 Initiative, die darauf abzielt, 100 Millionen Hektar degradiertes Land in Afrika bis 2030 wiederherzustellen. Mathais Arbeit verbindet die ökologische Wiederherstellung mit wirtschaftlicher Stärkung, der Schaffung nachhaltiger Lebensgrundlagen und der Bekämpfung des Klimawandels.Außerdem wird der prestigeträchtige Founder's Award der Sunhak Friedenspreisstiftung an Seine Eminenz Xanana Gusmão, einer der führenden Köpfe im Kampf um die Unabhängigkeit Osttimors, verliehen. Als erster Präsident des Landes und derzeitiger Premierminister hat sich Gusmão durch Initiativen wie die g7+ für Frieden und internationale Solidarität eingesetzt und die Zusammenarbeit zwischen fragilen Staaten gefördert, um gemeinsame Herausforderungen zu bewältigen.Die Preisverleihung findet am 11. April 2025, um 15 Uhr KST in Seoul, Korea, in einem Hybridformat statt. Jeder Preisträger erhält 200.000 USD, eine Medaille und eine Plakette.Weitere Informationen finden Sie unter www.sunhakpeaceprize.org.