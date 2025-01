DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 15. Januar

=== 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre-Close-Statement 4Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+3,5% gg Vj *** 09:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Investorenkonferenz *** 10:00 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2024 preisbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,2% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vj preis- und kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vj 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht 10:00 DE/Bitkom-Präsident Wintergerst, Pk zum Thema "Digitale Souveränität: Wie abhängig ist die deutsche Wirtschaft?" *** 11:00 EU/Industrieproduktion November Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-1,8% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-1,2% gg Vj 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktion 1,80-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2053 (Volumen 1 Mrd EUR) und 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 (Volumen 1,5 Mrd EUR) 12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q 13:45 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: 1,0 zuvor: 0,2 *** 14:30 US/Realeinkommen Dezember *** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, DGB-Vorsitzende Fahimi, Besuch und Statement anlässlich der Bundesvorstandsklausur des DGB, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 17:00 US/Federal Reserve Bank of New York President, John Williams, bei CBIA Economic Summit and Outlook 2025 17:30 GB/Bank of England, externes Mitglied des Monetary Policy Committee, Alan Taylor, Rede bei "Inflation Dynamics and Outlook" an der Universität in Leeds 18:00 US/Federal Reserve Bank of Chicago President, Austan Goolsbee, bei Midwest Economic Forecast Forum 19:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Vorstellung seines neuen Buchs, Berlin 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 4Q *** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt *** - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin spricht bei Meet-the-State Event ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

